Ethiopie: Le pays et les États-Unis envisagent de renforcer leur coopération en matière de commerce et d'investissement

Addis Ababa — L'Éthiopie et les États-Unis ont réaffirmé leur engagement à approfondir leur coopération économique et commerciale, à l'occasion d'entretiens entre hauts responsables axés sur la promotion des investissements, l'expansion des échanges bilatéraux et le renforcement des partenariats avec le secteur privé.

Le ministre éthiopien des Finances, Ahmed Shide, a rencontré aujourd'hui Mark Mitchell, sous-secrétaire adjoint chargé de l'Afrique au ministère américain du Commerce.

Les deux parties ont discuté du programme de réformes économiques en cours en Éthiopie, des nouvelles opportunités d'investissement et des perspectives de renforcement de la coopération économique entre les deux pays.

Au cours de cette rencontre, le ministre des Finances, Ahmed Shide, a présenté les grandes lignes du programme global de réformes macroéconomiques et structurelles du gouvernement.

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Il a en outre souligné les progrès significatifs réalisés ces dernières années grâce à ces réformes, qui visent à favoriser une économie plus compétitive, à améliorer le climat des affaires et à créer un environnement plus propice à une croissance tirée par le secteur privé et aux investissements directs étrangers.

Ahmed a réaffirmé l'engagement du gouvernement à poursuivre les réformes visant à renforcer la compétitivité économique, à élargir les débouchés commerciaux et à faire de l'Éthiopie une destination attractive pour les investisseurs internationaux.

De son côté, Mark Mitchell, sous-secrétaire adjoint chargé de l'Afrique au ministère américain du Commerce, a salué les progrès réalisés dans le cadre du programme de réforme de l'Éthiopie et s'est félicité des efforts continus du gouvernement pour améliorer le climat d'investissement.

Il a réaffirmé l'engagement du ministère américain du Commerce à promouvoir des relations commerciales plus solides et à soutenir un engagement accru des entreprises américaines sur le marché éthiopien.

Les deux parties ont également échangé leurs points de vue sur le développement du commerce et des investissements bilatéraux, le renforcement de la collaboration avec le secteur privé et la promotion de partenariats interentreprises plus étroits dans des secteurs clés.

Parmi les sujets abordés figurait le projet historique de construction d'un nouvel aéroport international en Éthiopie ; les deux parties ont examiné l'intérêt que pourraient porter les institutions financières américaines au financement de cette initiative stratégique en matière d'infrastructures.

Les responsables ont souligné qu'un dialogue soutenu et une coopération économique plus étroite seraient essentiels pour ouvrir de nouvelles opportunités d'investissement, faciliter l'engagement du secteur privé et favoriser une croissance économique mutuellement bénéfique.

Ils se sont également engagés à renforcer davantage les relations économiques et commerciales entre l'Éthiopie et les États-Unis, tout en mettant en oeuvre des mesures concrètes visant à stimuler les échanges commerciaux, à attirer les investissements et à développer la coopération commerciale à long terme.