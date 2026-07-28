Ile Maurice: Une vision concertée pour préserver un patrimoine mondial vivant

À l'occasion du 20e anniversaire de l'inscription de l'Aapravasi Ghat au patrimoine mondial de l'UNESCO, l'Aapravasi Ghat Trust Fund (AGTF), placé sous l'égide du ministère des Arts et de la culture, a réuni, le lundi 27 juillet 2026, les principales parties prenantes de la zone tampon de l'Aapravasi Ghat lors d'un Comité consultatif organisé au Conseil municipal de Port-Louis. Cette rencontre a permis de dresser le bilan des deux dernières décennies tout en définissant les priorités de conservation et de développement du site.

Inscrit le 16 juillet 2006 sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, l'Aapravasi Ghat demeure le seul site au monde directement associé au système de l'engagisme. Selon le président de l'AGTF, Sukhend Ramdass, cet anniversaire représente «non seulement un moment de célébration, mais aussi une occasion de réfléchir à ce qui a été accompli, à ce qui reste à faire et à la manière dont nous pouvons travailler ensemble pour protéger cet héritage pour les générations futures». Il a rappelé que l'histoire du site dépasse largement ses murs et s'étend aux rues, au marché, aux communautés et à la mémoire collective de Port-Louis.

La lord-maire de Port-Louis, Christelle Pondard, a souligné que la zone tampon constitue «le coeur historique, identitaire et urbain de la capitale». Elle a insisté sur la nécessité de concilier développement urbain et préservation patrimoniale, estimant que chaque démolition, nouvelle construction ou changement d'affectation peut modifier durablement le caractère historique de la ville. «La protection du patrimoine ne doit pas empêcher le développement, mais celui-ci doit respecter l'authenticité des lieux», a-t-il déclaré.

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Parmi les projets présentés figure la réhabilitation du bâtiment historique de la Chambre de commerce chinoise, construit en 1911. Le président de l'institution, Ah-Lan Lam Yan Foon, et l'architecte Derek Pin Harry ont expliqué que cet édifice de 835 m², implanté sur un terrain de 443 m², était dans un état de délabrement avancé avant les travaux, retardés par la pandémie de Covid-19. Les façades d'origine ont été conservées tandis que l'intérieur a été entièrement restructuré afin d'accueillir des espaces commerciaux, des bureaux et le siège de la Chambre de commerce.

La chercheuse de l'AGTF, Kiran Chuttoo Jankee, a présenté le projet Community Memories, consacré à la collecte de témoignages oraux des habitants, commerçants, enseignants, marins, historiens et représentants religieux de Port-Louis. Plusieurs dizaines d'entretiens ont déjà été réalisés afin de préserver les souvenirs liés au marché central, au port, à Chinatown et aux lieux emblématiques de la capitale*. «L'histoire orale complète les archives en donnant une voix aux communautés qui façonnent ce paysage patrimonial vivant»,* a-t-elle expliqué.

L'archéologue Dr Krish Seetah, de l'université de Stanford, a mis en lumière les découvertes réalisées sur les anciens sites de l'engagisme. Des analyses inédites ont permis d'identifier l'ADN de deux formes de paludisme ainsi que de la variole dans des vestiges humains, une première mondiale. Des fouilles ont également révélé des bracelets en verre importés d'Inde, des pipes contenant des résidus de tabac, de cannabis et d'opium, ainsi que des objets illustrant le quotidien des travailleurs engagés.

Le directeur de l'AGTF, Ved Prakash Bundhun, a enfin présenté la vision stratégique du Trust Fund. Celle-ci repose sur six priorités : la sauvegarde du site, la valorisation de la zone tampon, le renforcement de la recherche, l'éducation, la participation citoyenne et la coopération internationale. «Le patrimoine ne peut être protégé par une seule institution. Il exige une collaboration permanente entre les autorités, les chercheurs, les propriétaires, les communautés et les partenaires internationaux», a-t-il affirmé, réitérant l'ambition de faire de Port-Louis un véritable district culturel autour de l'Aapravasi Ghat.