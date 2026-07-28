Ile Maurice: Les coûts de construction ont bondi de 6,1 % en un an

À 154,4 points en juin, le Construction Price Index (CPI) a atteint son niveau le plus élevé des douze derniers mois. Sur un an, l'indice, qui mesure l'évolution des coûts de construction, affiche une progression de 6,1 % par rapport à juin 2025. C'est ce qui ressort des chiffres publiés pour le secteur par Statistics Mauritius en ce mois de juillet.

Cette hausse s'inscrit dans une tendance observée au cours des mois précédents, avec une progression de 5,2% en avril et de 6,2% en mai. Cette évolution confirme la pression persistante sur les coûts dans le secteur de la construction.

L'indice, qui était de 147,3 points en juillet 2025, a peu varié au cours du second semestre de l'année. Il est passé à 147,5 points en août, est resté stable en septembre, a légèrement progressé à 147,7 points en octobre, avant de reculer à 147,6 points en novembre et de se maintenir à ce niveau en décembre. Une hausse plus marquée a ensuite été enregistrée en janvier 2026, l'indice atteignant 149,9 points, avant de poursuivre une progression régulière jusqu'à 154,4 points en juin.

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Cette évolution s'explique principalement par la hausse des coûts de plusieurs composantes de la construction, notamment les matériaux et les équipements de chantier. Au deuxième trimestre de cette année, le CPI a enregistré de nouvelles hausses, avec une progression de 0,7 % en avril, de 1 % en mai et de 0,2 % en juin (voir tableau).

Les hausses de prix se répercutent sur les différentes catégories de travaux de construction. L'indice du bâtiment gris, qui regroupe notamment les activités liées à la structure et au gros oeuvre, a progressé de 0,9 % en avril dernier. Les travaux de terrassement ont enregistré la plus forte hausse durant le mois, avec une progression de 2,9 %. Ils sont suivis des travaux de ferraillage, en hausse de 2 %, et des travaux de bétonnage, qui ont augmenté de 1,1 %.

En mai, l'indice du bâtiment gris a progressé de 1,7 %. Les travaux de bétonnage ont connu la plus forte évolution, avec une hausse de 3,8 %. D'autres catégories ont également enregistré des augmentations, notamment le ferraillage, en progression de 1 %, le plâtrage des murs et plafonds, en hausse de 0,9 %, ainsi que les travaux de peinture, qui ont augmenté de 0,6 %.

Au sixième mois, la progression de l'indice du bâtiment gris s'est ralentie, avec une hausse limitée à 0,1 % pour atteindre 154,2 points. Les principales évolutions concernent les travaux de carrelage, qui ont progressé de 1,3%, ainsi que les travaux de terrassement, en hausse de 0,6 %, et les travaux de ferraillage et de coffrage, qui ont chacun augmenté de 0,2 %.

Dans l'ensemble, l'évolution du CPI au cours du deuxième trimestre de cette année traduit une hausse généralisée des coûts de construction, soutenue à la fois par le renchérissement de certains matériaux et par l'augmentation des coûts liés aux équipements et aux travaux spécialisés.