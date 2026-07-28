Ile Maurice: Recherché depuis des mois, «Ticenzo» arrêté avec drogue synthétique et argent du trafic

Une opération policière menée samedi à Blue Bay a permis l'interpellation d'un individu recherché par la justice depuis plusieurs mois, à l'issue d'une surveillance discrète de près de deux heures.

C'est dans le cadre d'une descente ciblée dans une villa que les forces de l'ordre, munies d'un mandat de perquisition, ont mis la main sur le dénommé Vincenzo Teranova Gai, 36 ans, connu sous le surnom de «Ticenzo». L'opération faisait suite à des renseignements jugés crédibles concernant un trafic de stupéfiants ainsi qu'à des informations de terrain sur la localisation du suspect, activement recherché.

Une fois sur place, les policiers ont expliqué l'objet de leur présence et présenté le mandat avant de procéder à une fouille corporelle, qui s'est révélée négative. Le suspect s'est toutefois vu notifier l'exécution de pas moins de cinq mandats d'arrêt en souffrance émis par la cour de Grand-Port, concernant des affaires distinctes remontant à 2024 et 2025. Face aux enquêteurs, l'homme aurait admis qu'il se savait recherché, expliquant qu'il évitait justement de se présenter au tribunal pour cette raison.

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La perquisition de sa chambre a ensuite permis la saisie d'une quantité importante de produits suspectés d'être des stupéfiants : quatre sachets contenant ce qui serait de la drogue synthétique pesant au total un peu plus de 19 grammes ainsi qu'un sachet d'herbe de cannabis. Une quinzaine de comprimés de Valium et de Mogadon ont également été trouvés, en plus de Rs 7 700 en espèces, soupçonnées d'être le produit de la vente de drogue. Interrogé, le suspect aurait admis vendre à la fois du cannabis et des comprimés, précisant que l'argent saisi provenait de ce trafic.

L'enquête a également conduit les autorités jusqu'à une résidence de La Chaux, à Mahébourg, où une fouille consentie a permis de récupérer plusieurs effets appartenant à la police - pantalons, polo et survêtement du NCG, chemises et un imperméable - que le suspect aurait laissés chez une connaissance. Le propriétaire des lieux, un pêcheur de 41 ans, a été arrêté pour possession de biens de l'État après avoir affirmé ignorer la provenance exacte de ces effets.

Le principal suspect demeure par ailleurs recherché dans deux autres dossiers, dont un pour breach of condition of release et un autre pour agression avec préméditation. L'enquête se poursuit.