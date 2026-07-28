Ile Maurice: Billy Sarah en cavale, Rs 167 575 et des bijoux saisis

28 Juillet 2026
L'Express (Port Louis)

Les recherches se poursuivent pour retrouver Billy Sarah, activement recherché par la police après l'incident au gaz lacrymogène survenu dans la soirée du vendredi 24 juillet à Cité Tôle, Mahébourg. Malgré une vaste opération menée samedi, le suspect a réussi à échapper aux forces de l'ordre en prenant la fuite à travers les mangroves de la région.

Une importante opération a été menée le samedi 25 juillet entre 9 h 45 et 15 h 45 afin de procéder à son arrestation. Plusieurs unités de la police ont été mobilisées pour cette intervention, placée sous la supervision d'un Assistant Superintendent of Police (ASP). Selon les informations disponibles, Billy Sarah a pris la fuite en direction des plantations de mangroves situées dans le Barachois de Cité Tôle.

Les policiers ont procédé à un ratissage intensif de cette zone difficile d'accès durant plusieurs heures, sans parvenir à localiser le fugitif. L'opération a finalement été levée en milieu d'après-midi, sans incident.

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Au cours de cette même intervention, une perquisition a été effectuée au domicile de Billy Sarah. Les enquêteurs y ont saisi une somme de Rs 167 575, soupçonnée de provenir d'activités criminelles ainsi que plusieurs bijoux. Une proche du suspect a été entendue par les enquêteurs avant d'être autorisée à partir après son interrogatoire.

Pour rappel, l'incident au gaz lacrymogène survenu à Cité Tôle avait nécessité la prise en charge de 17 personnes, dont huit enfants, à l'hôpital de Mahébourg. Une enquête est toujours en cours afin de faire toute la lumière sur les circonstances de cette affaire.

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