Ile Maurice: Navin Ramgoolam accorde plus de temps aux débats

28 Juillet 2026
L'Express (Port Louis)

Dans une déclaration accordée à l'express hier, le Premier ministre, Navin Ramgoolam, a reconnu que The Finance Bill et The Economic and Financial Measures (Miscellaneous Provisions) Bill sont des projets de loi complexes qui nécessitent davantage de temps pour être analysés. Il a indiqué avoir pris en considération les appels lancés par les membres de l'opposition ainsi que par les syndicats.

C'est dans ce contexte que Navin Ramgoolam a décidé d'accorder un délai supplémentaire aux membres de l'Assemblée nationale afin qu'ils puissent étudier ces deux textes. Il sera le seul à présenter les deux projets de loi à l'Assemblée nationale et n'interviendra qu'aujourd'hui dans le cadre des débats.

Une autre séance est également prévue le vendredi 31 juillet. Le leader de l'opposition ainsi que les autres parlementaires pourront alors prendre la parole, ce qui leur laissera davantage de temps pour préparer leurs analyses et leurs interventions sur ces deux projets de loi.

Le Premier ministre a aussi souligné que, lors de son intervention sur le Finance Bill, il expliquera notamment le mécanisme selon lequel la pension sera désormais indexée chaque année sur l'inflation, ainsi que d'autres mesures relatives au coût de la vie.

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