Ile Maurice: Un fourgon pénitentiaire transportant Peroomal Veeren se renverse après une collision

Un accident de la route impliquant trois véhicules, dont un fourgon de l'administration pénitentiaire transportant le détenu Peroomal Veeren, s'est produit le lundi 27 juillet, vers 16 heures, à Rose-Belle, à proximité du rond-point Wireless. Sous la violence de l'impact, le fourgon s'est renversé.

Le fourgon, conduit par un Prison Officer de 44 ans, transportait le détenu sous l'escorte de deux autres agents pénitentiaires. Les deux autres véhicules impliqués sont une voiture blanche, conduite par un Belge de 61 ans résidant à Sainte-Croix, accompagné de son épouse et de son fils, ainsi qu'une voiture grise conduite par un habitant de Port-Louis âgé de 68 ans.

Les occupants du fourgon pénitentiaire et ceux de la voiture blanche ont été transportés à l'hôpital Jawaharlal Nehru pour y recevoir des soins. Les occupants de la voiture blanche ont été évacués par ambulance. Le conducteur de la voiture grise n'a, pour sa part, pas nécessité de prise en charge médicale.

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Les trois véhicules ont subi des dégâts matériels et ont été saisis pour les besoins de l'enquête. Au moment de l'accident, de fortes pluies s'abattaient sur la région, un élément que les enquêteurs prennent en considération. Des relevés et des mesures ont été effectués sur les lieux afin de déterminer les circonstances exactes de la collision. Aucun témoin indépendant ne s'était manifesté au moment de la rédaction de cet article.

Une enquête a été ouverte par la police de Rose-Belle afin d'établir les circonstances de l'accident et de déterminer les responsabilités. Aucune charge n'avait été retenue contre l'un des conducteurs au moment de la rédaction de cet article.