Ile Maurice: L'ex-Premier ministre Pravind Jugnauth et l'ex-«Attorney General» Maneesh Gobin interpellés

L'ancien Premier ministre Pravind Jugnauth, représenté par son homme de loi Me Raouf Gulbul, et l'ex-Attorney General Maneesh Gobin ont été interpellés ce lundi 27 juillet par la Financial Crimes Commission (FCC), dans le cadre d'une enquête portant sur l'attribution d'un contrat d'approvisionnement en produits pétroliers au groupe Mercantile & Maritime Group (MMG).

Cette double interpellation intervient au terme de plusieurs mois d'investigations menées par la Commission anticorruption sur les circonstances de l'octroi, par la State Trading Corporation (STC), d'un contrat évalué à environ Rs 30 milliards au profit de MMG, un groupe actif dans le commerce international de produits énergétiques. C'est bien ce marché public, l'un des plus importants jamais conclus par l'État mauricien dans le secteur des hydrocarbures, qui constitue le coeur du dossier et qui a motivé l'interpellation des deux anciens responsables. Un contrat sans appel d'offres.

Dès les premières heures de la matinée, hier, une centaine de sympathisants du Mouvement socialiste militant (MSM), le parti de Pravind Jugnauth, s'étaient rassemblés devant le siège de la FCC à Réduit pour soutenir leur leader. Sous une chaleur écrasante, les slogans se sont succédé aux abords de l'institution, transformant temporairement les lieux en meeting politique improvisé.

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Accueilli par des applaudissements, l'ancien Premier ministre a pris le temps de saluer ses partisans avant de pénétrer les locaux de la FCC. Plusieurs figures de son ancien gouvernement - dont Fazila Jeewa-Daureeawoo, Leela Devi Dookun-Luchoomun, Mahen Jhugroo, Dorine Chukowry et Anwar Husnoo - s'étaient également déplacées pour l'occasion. Face à la presse, Pravind Jugnauth s'est dit serein, assurant n'avoir rien à cacher et se déclarant disposé à répondre aux questions des enquêteurs d'après la convocation. «Mo serin, taler mo pou koze si mo resi sorti zordi. Mem si zot inn rezerv enn lasam pou mwa dan Moka, mo ena konfians ki kan mo pou sorti zordi, mo pou retrouv mo liberte dexpresion, mo pou kapav fer enn deklarasion.»

Maneesh Gobin, entendu au même moment, était pour sa part accompagné de ses avocats, Meᣵ Chetnah Bundhoo et Avineshwur Dayal. L'ancien ministre a indiqué avoir reçu sa convocation à son domicile par un service de livraison express, glissant devant les journalistes une remarque ironique sur les termes polis employés dans le document officiel qui lui a été adressé : «They kindly requested me, I am kind, I came». À la sortie de son interrogatoire, vers 20 h 30, il a déclaré : «Nous sommes allés en profondeur sur les avis légaux donnés... L'enquête continue.» Et il en a profité pour dénoncer le timing de la FCC pour sa convocation et celles de l'ancien Premier ministre et d'Alan Ganoo, à deux jours du meeting du MSM prévu à Flacq.

C'est aux alentours de 2 heures du matin que Pravind Jugnauth a finalement été autorisé à quitter les locaux de la FCC, après plus de 11 heures d'interrogatoire. À l'issue de cette audition, menée under warning, l'ancien Premier ministre a déclaré à la presse que l'enquête était toujours en cours et que son audition se poursuivrait à une date ultérieure. Interrogé sur son état d'esprit, il a répondu : «Zordi mo ankor pli serin», affirmant se sentir encore plus serein après avoir pris connaissance des nombreuses questions des enquêteurs de la FCC.

Le rôle trouble de Murtaza Ali Lakhani

Au-delà des conditions d'attribution du contrat lui-même, l'enquête de la FCC s'intéresse de près à un déplacement effectué à Maurice par l'homme d'affaires Murtaza Ali Lakhani, le patron de MMG, dont le nom revient régulièrement dans ce dossier. Les enquêteurs cherchent à établir les motivations exactes de cette visite ainsi que la teneur des rencontres qu'il aurait eues avec plusieurs représentants de l'État mauricien.

Selon les éléments actuellement examinés par la FCC, cette rencontre aurait eu lieu à une période où Pravind Jugnauth était Premier ministre. Plusieurs membres de son gouvernement d'alors, dont Maneesh Gobin et Alan Ganoo, font également partie des personnalités appelées à s'expliquer sur ce point. Étaient-ce uniquement des discussions commerciales ?

Cette affaire s'ajoute à d'autres procédures dans lesquelles les deux hommes sont impliqués. Pravind Jugnauth fait par ailleurs l'objet d'une enquête distincte pour blanchiment d'argent présumé, ouverte après la découverte, en février 2025, de valises contenant près de Rs 114 millions en espèces et en devises étrangères chez l'homme d'affaires Josian Deelawon. Maneesh Gobin, de son côté, demeure également visé par une enquête relative à l'affaire dite Eco Deer Park, portant sur des allégations de pot-de-vin liées à l'octroi d'un bail de terrain étatique dans la région de Grand-Bassin. Ce dossier, transmis au Directeur des poursuites publiques, reste en instance de décision.