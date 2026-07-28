Ethiopie: La 49e session ordinaire du Conseil exécutif de l'UA s'ouvre au pays

Addis Ababa — La 49e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine (UA) s'est officiellement ouverte à Addis-Abeba, réunissant les ministres des Affaires étrangères de tout le continent pour des délibérations de haut niveau.

Cette session devrait définir les grandes orientations politiques de l'Union africaine en vue de l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de l'UA.

Organisée dans le cadre du thème annuel 2026 de l'Union africaine, « Garantir la disponibilité durable de l'eau et des systèmes d'assainissement gérés en toute sécurité pour atteindre les objectifs de l'Agenda 2063 », cette session ministérielle de deux jours devrait permettre d'élaborer des stratégies coordonnées pour relever les défis de développement urgents de l'Afrique, tout en accélérant la mise en oeuvre de la vision à long terme du continent en matière d'intégration, de prospérité et de développement durable.

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La cérémonie d'ouverture a réuni des hauts responsables africains et internationaux, notamment le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, le ministre éthiopien des Affaires étrangères, Gedion Timothewos, le sous-secrétaire général des Nations unies et secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique (CEA), ainsi que le ministre burundais des Affaires étrangères et de la Coopération au développement, Édouard Bizimana, qui préside la session actuelle du Conseil exécutif.

Les ministres des Affaires étrangères des États membres de l'UA, de hauts responsables gouvernementaux, des diplomates et des représentants d'organisations régionales et internationales participent à cette réunion.

Au cours de cette session de deux jours, les ministres devraient débattre d'un large éventail de priorités stratégiques visant à approfondir l'intégration régionale, à renforcer la coopération entre les États membres et à faire progresser la mise en oeuvre de l'Agenda 2063, le plan d'action de l'Union africaine pour un continent intégré, prospère et pacifique.

Parmi les principaux points à l'ordre du jour figurent l'examen des progrès réalisés dans la mise en oeuvre de l'Agenda 2063, l'évaluation des décisions et des cadres institutionnels adoptés tant sous l'égide de l'ancienne Organisation de l'Unité africaine (OUA) que de l'Union africaine, ainsi que l'évaluation des résultats obtenus dans le cadre du thème de l'année 2026 de l'UA.

Le Conseil exécutif devrait également formuler des recommandations politiques et rédiger des projets de décision qui seront examinés et adoptés par l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de l'UA, renforçant ainsi son rôle central dans la définition des priorités politiques, économiques et de développement du continent.

Les délibérations de cette année mettent particulièrement l'accent sur le renforcement de la sécurité de l'eau, l'élargissement de l'accès à des services d'assainissement gérés en toute sécurité, l'amélioration de la résilience face au changement climatique et la promotion d'une gestion durable des ressources naturelles, autant d'éléments essentiels à la transformation socio-économique de l'Afrique et à la mise en oeuvre de l'Agenda 2063.

La 49e session ordinaire du Conseil exécutif de l'UA devrait s'achever mercredi, ouvrant la voie au prochain sommet des dirigeants africains à Addis-Abeba.