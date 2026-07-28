Afrique: L'Afrique doit façonner un nouvel ordre mondial alors que le monde connaît une profonde transformation » - Le ministre des Affaires étrangères Gedion

Addis Ababa — Les fondements de l'ordre mondial connaissent actuellement une profonde transformation, ce qui rend impératif pour l'Afrique de saisir cette occasion et de façonner activement les contours de la réalité internationale émergente, a déclaré le ministre éthiopien des Affaires étrangères, Gedion Timothewos.

S'exprimant lors de l'ouverture de la 49e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine (UA) à Addis-Abeba, le ministre des Affaires étrangères a déclaré que le continent se trouvait à un moment décisif dans les affaires internationales, alors que les bouleversements géopolitiques, les bouleversements technologiques, les pressions climatiques et la concurrence pour les ressources stratégiques redessinent l'ordre mondial.

« Les fondements de l'ordre mondial connaissent une profonde transformation », a déclaré M. Gedion, soulignant que les principes qui sous-tendent les relations internationales depuis des décennies sont aujourd'hui remis en cause de manière fondamentale.

Qualifiant la période actuelle de « destinée à entrer dans les livres d'histoire », il a insisté sur le fait que l'Afrique ne doit pas se contenter d'un rôle d'observateur passif, mais doit se positionner comme un acteur stratégique capable d'influencer les développements mondiaux.

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« Nous devons saisir cette occasion pour façonner activement les contours de cette nouvelle réalité », a souligné le ministre.

Selon M. Gedion, le continent doit renforcer sa capacité à apporter des solutions africaines aux défis mondiaux grâce à une Union africaine plus forte et plus efficace.

« L'Union africaine a un rôle central à jouer dans cette entreprise. Notre Union doit servir d'institution par laquelle l'Afrique exprime ses priorités et défend ses intérêts. L'Union doit s'imposer comme la voix crédible et authentique de l'Afrique », a-t-il déclaré.

Malgré la complexité du contexte mondial, M. Gedion a souligné que la trajectoire de l'Afrique restait prometteuse.

Il a souligné que huit des dix économies mondiales connaissant la plus forte croissance en 2026 sont africaines, ajoutant que le continent est en passe de devenir le moteur de la croissance économique mondiale au cours de la seconde moitié du XXIe siècle.

Le ministre des Affaires étrangères a réaffirmé l'engagement de l'Éthiopie envers l'Union africaine, qu'il a décrite comme le mécanisme indispensable à la solidarité continentale, à l'action collective et à un avenir commun.

Appelant à une transformation institutionnelle audacieuse, M. Gedion a déclaré que les efforts de réforme devaient aller au-delà des ajustements techniques pour s'inscrire dans un rééquilibrage politique et stratégique plus profond, capable de répondre aux réalités mondiales en rapide évolution d'aujourd'hui.

Il a également souligné l'urgence d'assurer la viabilité financière et l'indépendance de l'Union africaine, notant qu'une organisation continentale cherchant à influencer les affaires mondiales doit disposer de ressources suffisantes et prévisibles pour mettre en oeuvre ses décisions.

Concernant la gestion des vastes ressources naturelles de l'Afrique, le ministre a exhorté les États membres à privilégier la coopération, l'utilisation équitable et des cadres de gouvernance dirigés par les Africains.

« Les ressources de l'Afrique doivent être gérées par le biais d'institutions africaines, de cadres africains et de solutions menées par l'Afrique », a-t-il déclaré, ajoutant que les ressources communes devaient devenir des ponts vers la coopération, l'intégration régionale et la prospérité partagée.

Les ministres des Affaires étrangères et les hauts responsables de tout le continent se réunissent à Addis-Abeba à l'occasion de la 49e session ordinaire du Conseil exécutif de l'UA, où les discussions portent sur les principales priorités du continent, notamment la sécurité de l'eau, l'assainissement, la réforme institutionnelle et le développement durable.