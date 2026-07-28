Sénégal: Le Conseil national de concertation et de coopération des ruraux plaide pour une gouvernance agricole plus inclusive

Le Conseil national de concertation et de coopération des ruraux (CNCR) a participé, lundi 27 juillet 2026, à une réunion stratégique avec le ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage. Cette concertation, réunissant les organisations professionnelles des 14 régions du Sénégal, vise à renforcer la participation des producteurs à l'élaboration des politiques agricoles.

Le président du Conseil national de concertation et de coopération des ruraux (CNCR), Nadjirou Sall, a pris part, lundi, à une réunion de concertation stratégique présidée par le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Dr Cheikhou Oumar Bâ, en présence du ministre délégué chargé de l'Élevage, Me Ousmane Diagne.

Cette rencontre a réuni les organisations professionnelles de producteurs et d'opérateurs agricoles des 14 régions du Sénégal. Elle s'inscrit dans une démarche visant à placer davantage les acteurs du monde rural au coeur de l'élaboration des politiques publiques agricoles.

Des priorités identifiées pour le secteur

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Les échanges ont porté sur plusieurs enjeux jugés prioritaires par les participants. Il s'agit notamment de l'amélioration des mécanismes de subvention, du développement des chaînes de valeur, de la commercialisation des produits locaux et du renforcement des revenus des exploitations familiales.

Selon le CNCR, ces discussions ont permis d'identifier des pistes de solutions aux difficultés rencontrées sur le terrain et de faire remonter les préoccupations des producteurs aux autorités.

Le Gouvernement promet des ajustements

Le CNCR et les organisations paysannes ont salué la démarche de concertation engagée par le Gouvernement, estimant qu'elle s'inscrit dans l'esprit de la Loi d'orientation agro-sylvo-pastorale et halieutique (LOASPH) ainsi que du référentiel Sénégal 2050.

À l'issue de la rencontre, le ministre de l'Agriculture s'est engagé à apporter des corrections aux blocages identifiés et à prendre en compte les principales recommandations formulées par les producteurs dans la préparation des prochaines campagnes agricoles.

Le CNCR a, de son côté, réaffirmé sa disponibilité à accompagner la mise en oeuvre des réformes destinées à promouvoir une agriculture plus performante, résiliente et créatrice de richesses, au service de la souveraineté alimentaire du Sénégal.