Sénégal: Malika - Deux membres présumés d'un gang interpellés après une tentative de vol sur la VDN 3

28 Juillet 2026
Le Soleil (Dakar)

Le Commissariat d'arrondissement de Malika a interpellé, le 26 juillet 2026, deux individus poursuivis pour association de malfaiteurs, tentative de vol commis la nuit avec usage de moyens roulants et rébellion. Les deux suspects sont soupçonnés d'appartenir à un groupe d'agresseurs opérant sur la Voie de Dégagement Nord (VDN 3).

L'intervention fait suite à un appel d'alerte lancé vers 5 heures du matin par des chauffeurs signalant la présence d'une bande d'individus bloquant la circulation sur la VDN 3. Déployés sur les lieux, les éléments de la brigade spéciale ont constaté qu'une vingtaine de jeunes circulant à moto tentaient d'intercepter des véhicules afin de les dépouiller.

Une course-poursuite s'est alors engagée. Le chef présumé du groupe a été arrêté après la chute de la moto qu'il partageait avec deux complices. Selon la Police, les autres membres de la bande ont ensuite pris à partie les forces de l'ordre. Les agents ont effectué des tirs de sommation pour disperser le groupe hostile.

Au cours de la poursuite de leur mission de sécurisation, les policiers ont également repéré un second suspect dont la moto était immobilisée par une panne de carburant. Il a été interpellé et conduit au commissariat avec son véhicule.

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Placés en garde à vue, les deux mis en cause ont nié les faits qui leur sont reprochés. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, tentative de vol commis la nuit avec usage de moyens roulants et rébellion.

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