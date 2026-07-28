Sénégal: Trafic de drogue - 116 kg de chanvre indien saisis à Yillimalo

Les éléments du poste de police frontalier de Yillimalo, relevant du Secteur frontalier de Moussala, ont saisi 116 kilogrammes de chanvre indien, le 24 juillet 2026, lors d'une patrouille de routine menée le long de la berge du fleuve Falémé.

L'opération s'est déroulée à hauteur de Linguèkhoto, dans le cadre d'une mission visant à vérifier l'effectivité de la fermeture de la frontière à cet endroit stratégique. Les policiers ont surpris deux individus qui venaient de débarquer d'une pirogue en provenance d'un pays voisin.

À la vue des forces de l'ordre, les deux suspects ont abandonné leur cargaison avant de se jeter dans le fleuve pour regagner à la nage le territoire étranger. Sur place, les agents ont récupéré une moto de marque TVS Apache 180, deux cartons et un sac de voyage contenant au total 116 kilogrammes de chanvre indien.

Une enquête a été ouverte afin d'identifier et d'interpeller les personnes impliquées dans ce trafic transfrontalier de stupéfiants.