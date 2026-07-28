Congo-Kinshasa: Dialogue - Sama Lukonde mobilise la 'Dynamique Agissons et Bâtissons' derrière la détermination de Félix Tshisekedi !

Le Regroupement Dynamique Agissons et Bâtissons (AB) a réuni ce dimanche 26 juillet ses élus, membres du Gouvernement et cadres politiques au Golden Tulip Hôtel à l'initiative de son Président et Autorité Morale, Jean-Michel Sama Lukonde. L'objectif était celui de pouvoir resserrer les rangs et soutenir sans faille la vision du Chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, face aux enjeux de gouvernance actuels en République démocratique du Congo.

48 députés nationaux, 17 sénateurs, membres du Gouvernement, présidents de regroupements, secrétaires généraux et cadres des partis membres ont répondu présents. Fondé en septembre 2023, "Agissons et Bâtissons" est une force majeure de l'Union Sacrée de la Nation. Guy Loando Mboyo, Christophe Lutundula, Modeste Mutinga, Muhindo Nzangi siègent au rang de ses figures politiques emblématiques.

Priorités au coeur des échanges

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Face aux défis du moment, le Présidium a placé le débat sur l'état des lieux de la marche du regroupement, la loi référendaire et le dialogue national ainsi que la discipline politique et la cohésion. Après débat et échanges à coeur ouvert, tout en se mettant d'accord sur la cohésion au sein du regroupement entre les élus et le Présidium d'une part et entre les élus et les membres du Gouvernement d'autre part, l'option a été levée de se ranger tous derrière la vision du Président de la République, Felix Tshisekedi.

Dans son message, le Président Jean-Michel Sama Lukonde a rappelé l'importance de la responsabilité comme pilier de la bonne conduite du Regroupement en ce moment précis de l'histoire contemporaine du pays et a appelé l'ensemble des membres à faire preuve de solidarité pour l'avancement harmonieux du pays.

« Rester disponibles pour la République. Les divergences se règlent dans la discipline », a recommandé, dans son intervention, Jean-Michel Sama Lukonde.

Dans le même esprit affiché, le Présidium d'AB a annoncé la mise en place imminente des mécanismes réguliers d'échanges pour redynamiser l'action du regroupement sur le terrain.