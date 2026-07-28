Congo-Kinshasa: Walikale - Rubens Mikindo alerte sur l'exploitation minière artisanale et réclame une enquête sur Mega Mining

Le Député national élu de Walikale et président de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale, Rubens Mikindo Muhima, a interpellé le Gouvernement sur ce qu'il qualifie de situation préoccupante dans plusieurs sites miniers artisanaux du territoire de Walikale, au Nord-Kivu.

Prenant la parole en séance plénière, l'élu a dénoncé l'utilisation présumée d'engins lourds dans des zones officiellement réservées à l'exploitation minière artisanale, ainsi que la présence d'expatriés chinois impliqués dans les activités de la société Mega Mining.

Selon Rubens Mikindo Muhima, ces pratiques s'apparenteraient davantage à une exploitation semi-industrielle, voire industrielle, en contradiction avec les dispositions du Code minier régissant l'exploitation artisanale. Il s'est également interrogé sur la régularité des activités de cette société, évoquant notamment des doutes sur l'obtention des autorisations requises ainsi que sur le respect des obligations environnementales et sociales.

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Le député a par ailleurs indiqué que les communautés locales affirment ne pas avoir été consultées ni associées à ces activités, malgré les conséquences économiques, sociales et environnementales qu'elles subissent directement.

Face à cette situation, Rubens Mikindo Muhima a demandé au Gouvernement d'agir rapidement en diligentant une mission d'enquête. Il a sollicité l'implication du ministère compétent et des services spécialisés afin de vérifier la légalité des opérations menées par Mega Mining, l'utilisation d'engins lourds, la présence d'expatriés et la conformité des activités aux dispositions du Code minier.

Pour l'élu de Walikale, cette démarche est indispensable afin de préserver la crédibilité de l'État, de protéger les intérêts des communautés locales, de garantir la souveraineté de la République démocratique du Congo sur ses ressources naturelles et d'assurer le respect de la législation en vigueur.