Tunisie: Mohamed Ali Lasmar enflamme le théâtre antique d'Oudhna lors d'une soirée populaire exceptionnelle

Placée sous le signe de l'authenticité et de l'émotion, la soirée a ravi un public venu en masse.

Dans le cadre de la deuxième édition du Festival international des arts populaires d'Oudhna, le théâtre antique a accueilli, dans la soirée du lundi 27 juillet 2026, un spectacle d'exception.

La première partie a été assurée par l'artiste Mehdi Chaouech, qui a instauré dès les premiers instants une ambiance festive. Grâce à un répertoire riche issu du patrimoine tunisien -- incluant des titres phares comme « Nemeddeh El Aqtab » et « Sidi Ali Azzouz » --, il a su faire chanter et vibrer les spectateurs.

Il a ensuite cédé la scène à Mohamed Ali Lasmar, figure emblématique de la chanson populaire tunisienne, accueilli sous les acclamations d'un public venu remplir les gradins de l'édifice antique.

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Une prestation magistrale et authentique

Dès son entrée en scène, Mohamed Ali Lsmar a captivé l'assistance par la puissance de sa voix et la sincérité de son interprétation. Il a enchaîné ses plus grands succès, repris en choeur par la foule : « Lech Tgouli El Hob Laâba », « Bellahi Ya Tir », « Liyam Talou », « Ya Leïl Ya Leïl » ou encore « Ya Mima ». L'artiste a également interprété plusieurs mawawil et chants traditionnels, mettant en lumière la richesse du patrimoine musical et la profondeur de l'identité culturelle tunisienne.

La soirée a été marquée par une alchimie remarquable entre l'artiste et son public. Entre applaudissements nourris, youyous et échanges spontanés, l'atmosphère est restée chaleureuse et festive tout au long du spectacle.

Oudhna, vitrine du patrimoine vivant

À travers cette prestation alliant intensité émotionnelle et maîtrise vocale, Mohamed Ali Lsmar confirme une fois de plus son statut de grand ambassadeur de la musique populaire.

Le succès éclatant de cette soirée témoigne de la pertinence de la vision du ministère des Affaires culturelles, qui a fait du théâtre antique d'Oudhna un espace privilégié dédié aux arts populaires. En unissant la majesté d'un site archéologique d'exception à la ferveur des expressions artistiques traditionnelles, le festival s'impose comme un rendez-vous culturel majeur, célébrant l'identité nationale et faisant d'Oudhna une destination artistique de premier plan.