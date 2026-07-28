Tunisie: Pénurie d'eau en bouteille et hausse des prix - L'Office National du Thermalisme rassure les consommateurs

La directrice de la communication à l'Office National du Thermalisme, Moufida Ben Nasr, a confirmé ce mardi 28 juillet 2026 la disponibilité de l'eau en bouteille, tout en garantissant le maintien de sa qualité et de ses prix. Elle a souligné qu'aucune hausse n'a été appliquée au niveau de la production et qu'aucune augmentation n'est envisagée.

Intervenant sur les ondes de la Radio Nationale, elle a expliqué que les perturbations de distribution enregistrées au cours du mois de juillet sont dues à une forte hausse de la consommation, provoquée par la vague de chaleur qui frappe le pays, mais aussi à la propagation de rumeurs sur les réseaux sociaux.

À cet égard, elle a insisté sur le fait que les spéculations entourant une pénurie d'eau relèvent d'une « crise provoquée », appelant les citoyens à s'informer exclusivement auprès des sources officielles et à ne pas céder à la panique.

La responsable a tenu à rassurer les consommateurs en affirmant que l'eau minérale est disponible en quantités suffisantes, d'autant plus qu'une nouvelle unité d'emballage vient d'entrer en service.

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La capacité globale de production des 31 unités d'emballage du pays s'élève à 520 000 bouteilles par heure, sachant que les besoins des Tunisiens en période de haute consommation sont estimés à 10 millions de litres par jour.

Un record de consommation d'eau en bouteille a été enregistré pour ce mois de juillet en raison de la très forte demande. L'année dernière, 300 millions de litres ont été consommés durant le mois de juillet 2025.