Tunisie: Le ministre de l'Énergie salue les efforts des agents de la STEG

Le ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, Slah Zouari, a salué les efforts "exceptionnels" déployés par les agents et les cadres de la Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG) pour faire face au pic de consommation électrique enregistré durant la période estivale, dans un contexte marqué par une vague de chaleur exceptionnelle et une forte pression sur le réseau national.

Lors d'une séance de travail consacrée au dossier de la transition énergétique, tenue lundi au siège du ministère, le ministre a mis en avant le "haut niveau de professionnalisme" des équipes de la STEG face à l'augmentation de la demande en électricité et à la multiplication des incidents techniques provoqués par les conditions climatiques difficiles.

Slah Zouari a toutefois souligné la nécessité d'anticiper les prochaines saisons estivales à travers la mise en place des mesures nécessaires afin d'éviter la répétition de telles difficultés. Il a insisté sur l'importance d'accélérer la réalisation des projets liés à la transition énergétique et de développer des solutions capables de renforcer la stabilité du réseau national, notamment durant les heures de pointe.

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Dans ce cadre, le ministre a appelé à renforcer la concertation entre l'administration et les structures professionnelles afin de lever les obstacles rencontrés par les investisseurs et d'accélérer les programmes, notamment ceux liés à l'autoproduction d'électricité dans les secteurs résidentiel, des services et de l'industrie.

Des batteries et des compteurs intelligents parmi les solutions proposées

Les représentants du secteur ont présenté plusieurs propositions visant à soutenir le réseau électrique, parmi lesquelles figurent l'intégration des onduleurs hybrides et des systèmes de stockage par batteries, la généralisation des compteurs intelligents, la simplification des procédures administratives, l'octroi de nouvelles incitations ainsi que l'évolution du cadre fiscal et juridique pour encourager les investissements dans les énergies renouvelables.

L'intégration des systèmes de stockage pourrait permettre de conserver une partie de l'électricité produite par les installations solaires et de l'utiliser durant les périodes de forte demande, contribuant ainsi à réduire la pression exercée sur le réseau national.

Dans ce contexte, la STEG a récemment élaboré un référentiel technique permettant aux clients résidentiels d'installer des batteries associées à des onduleurs hybrides avec des systèmes solaires.

À l'issue de la réunion, Slah Zouari a appelé à l'élaboration d'un plan d'action intégré avec l'ensemble des partenaires afin d'accélérer la mise en oeuvre des projets et de trouver des solutions adaptées. Il a également demandé l'intégration de toutes les propositions formulées dans le procès-verbal de la réunion pour leur étude et leur application dans les meilleurs délais.

La séance a réuni notamment le secrétaire d'État chargé de la Transition énergétique, Wael Chouchane, des représentants de la Chambre nationale de l'énergie photovoltaïque, du Groupement professionnel des énergies renouvelables et de l'Organisation tunisienne des énergies propres, ainsi que le PDG de la STEG, Fayçal Trifa, et le directeur général de l'Agence nationale pour la maîtrise de l'énergie (ANME), Nafaâ Baccari.