Tunisie: Pénurie d'eau minérale - Une crise d'approvisionnement pourrait durer jusqu'à trois semaines, alerte une association

La Tunisie pourrait être confrontée à une pénurie marquée de bouteilles d'eau minérale à partir du début du mois d'août, pour une durée estimée entre 15 et 21 jours, affirme l'Association de Lutte contre l'Économie de Rente (ALERT) dans un communiqué publié le 27 juillet 2026.

Selon l'association, cette situation résulte de la combinaison de difficultés locales et de perturbations internationales affectant la chaîne d'approvisionnement.

L'association indique qu'une baisse de la disponibilité des bouteilles d'eau minérale est déjà observée sur le marché tunisien. Elle attribue ce recul, dans l'immédiat, aux coupures répétées d'électricité qui ont perturbé le fonctionnement des usines d'embouteillage et réduit les volumes de production mis sur le marché.

Elle ajoute que ces difficultés sont aggravées par une crise logistique internationale touchant l'approvisionnement en granulés de plastique PET, matière première nécessaire à la fabrication des préformes utilisées pour produire les bouteilles. Selon le communiqué, ces matériaux, importés principalement de Chine, subissent d'importants retards en raison des perturbations affectant les chaînes d'approvisionnement mondiales.

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ALERT précise que ces retards sont principalement liés aux tensions et aux difficultés de navigation dans le détroit d'Ormuz, qui ralentissent l'acheminement des cargaisons vers les unités de production en Tunisie.

Au vu de ces éléments, les industriels et les experts du secteur, cités par l'association, estiment qu'une pénurie importante pourrait s'installer au début du mois d'août et se prolonger entre deux et trois semaines.

ALERT considère que cette situation est le résultat d'une crise importée, aggravée par la fragilité des infrastructures locales. Elle appelle les autorités concernées à faire preuve d'une transparence totale et à informer clairement l'opinion publique afin de permettre aux citoyens de comprendre la situation et d'éviter les phénomènes de panique ou de rétention des produits.