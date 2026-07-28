Tunisie: Stockage de l'électricité - Une option coûteuse et peu rentable, selon l'Organisation tunisienne des énergies propres

L'Organisation tunisienne des énergies propres (STEP) a estimé que le stockage de l'électricité par batteries présente un coût élevé, une rentabilité économique limitée et un impact insuffisant sur la stabilité du réseau électrique, dans une publication diffusée lundi à l'issue d'une réunion de travail tenue au ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie.

Cette réunion, présidée par le ministre Slah Zouari, s'est déroulée en présence du secrétaire d'État chargé de la Transition énergétique, Wael Chouchane, du PDG de la STEG, Fayçal Trifa, du directeur général de l'Agence nationale pour la maîtrise de l'énergie (ANME), Nafaâ Baccari, ainsi que de plusieurs responsables du ministère.

À cette occasion, l'organisation a présenté une étude analysant les causes des coupures d'électricité enregistrées ces dernières semaines et proposant des solutions à court et moyen termes afin de réduire le risque de nouvelles perturbations durant l'été prochain.

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Selon la STEP, le réseau électrique actuel ne réunit pas encore les conditions techniques nécessaires à une intégration efficace des systèmes de stockage. L'organisation recommande, en priorité, d'accélérer le déploiement des compteurs intelligents, estimant que cette mesure permettrait, à terme, d'intégrer les batteries de manière plus efficace pour soutenir le réseau et améliorer sa résilience.

L'organisation a également présenté des estimations sur le coût du stockage de l'électricité et de son éventuel soutien public, concluant que ces investissements ne sont pas économiquement justifiés dans le contexte actuel et auraient un effet limité sur la stabilité du réseau.

En conséquence, l'Organisation tunisienne des énergies propres a réaffirmé son opposition à l'octroi de subventions en faveur des systèmes de stockage de l'électricité, privilégiant des investissements dans la modernisation du réseau et le déploiement des technologies intelligentes.