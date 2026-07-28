Afrique: Le pays et le Japon s'allient pour renforcer les écosystèmes de startups au continent

Un programme triangulaire pour booster la transformation numérique africaine vient d'être lancé avec la signature récente du procès-verbal du programme « Partenariat pour booster l'écosystème africain des startups », a fait savoir l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA).

Cette initiative sera mise en oeuvre conjointement par le ministère des Technologies de la communication, Smart Tunisian Technoparks (S2T), premier Technoparc en Tunisie dédié aux technologies de l'information et de la communication et la JICA.

Prévu de 2026 à 2028, ce programme réunira chaque année des participants de plusieurs pays africains afin de renforcer leurs capacités à développer et gérer des écosystèmes startups dynamiques. La première session, prévue en décembre 2026, accueillera des représentants de 8 pays africains.

S'appuyant sur l'expérience tunisienne, notamment le Startup Act (cadre juridique promouvant les startups en Tunisie), cette initiative contribuera à promouvoir l'innovation, accélérer la transformation numérique et favoriser une croissance économique inclusive à travers l'Afrique.

Le programme constituera également une plateforme de réseautage et d'échange entre les acteurs africains et tunisiens de l'innovation et les experts japonais.