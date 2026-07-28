Tunisie: CHU Aziza Othmana - Séance de travail pour renforcer l'effectif médical et paramédical

Une séance de travail s'est tenue au CHU Aziza Othmana pour discuter de plusieurs dossiers prioritaires. Les discussions ont porté sur la situation actuelle de l'établissement de santé, les principaux défis et problèmes rencontrés, ainsi que sur les moyens de développer l'infrastructure, d'améliorer la qualité des services de santé et d'élever le niveau de prise en charge des patients.

La Direction régionale de la santé de Tunis a indiqué que la réunion a abordé la situation des ressources humaines au sein de l'établissement. Les besoins ont été évalués et les priorités définies, tout en soulignant la nécessité de renforcer les services sous forte pression en cadres médicaux et paramédicaux, afin d'assurer le bon fonctionnement et la continuité du service public de santé.

Au cours de cette séance -- qui s'inscrit dans le cadre du suivi continu visant à améliorer la qualité des soins et à renforcer l'efficacité des établissements hospitaliers dans le gouvernorat de Tunis --, le directeur général du CHU Aziza Othmana a présenté les principaux projets réalisés, en cours et programmés, ainsi que les programmes de développement des infrastructures, de modernisation des équipements et d'amélioration de la qualité des services.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette réunion, présidée par la directrice régionale de la santé de Tunis, Imen Souissi, s'est déroulée en présence des chefs de services de l'hôpital, du président du comité médical, ainsi que de plusieurs cadres de la direction régionale et de l'hôpital. Elle s'inscrit dans le cadre du suivi des différents établissements de santé du gouvernorat de Tunis et du renforcement de la coordination entre les différents intervenants, afin de contribuer à l'amélioration de la qualité des soins, des conditions de travail du personnel médical et paramédical, et des services de santé fournis aux citoyens.