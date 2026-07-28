Tunisie: Cancer - Une intervention complexe du foie réussie à l'hôpital régional de Ksar Hellal

28 Juillet 2026
La Presse (Tunis)

L'équipe médicale de l'hôpital régional Haj Ali Soua de Ksar Hellal, dans le gouvernorat de Monastir, a réalisé avec succès une intervention chirurgicale de haute précision.

L'opération a consisté en une hépatectomie droite l'ablation complète du lobe droit du foie chez un patient souffrant de métastases hépatiques issues d'un cancer du haut rectum.

Considérée comme une première du genre dans les hôpitaux régionaux en Tunisie, cette prouesse médicale a été menée sous la direction du Dr Mohamed Taha Abdelkefi, chef du service de chirurgie, avec la participation du Dr Seifeddine Bakkouche, dans le cadre d'un partenariat public-privé.

L'intervention s'est déroulée en étroite collaboration avec l'équipe chirurgicale et paramédicale, ainsi qu'avec le service d'anesthésie-réanimation dirigé par le Dr Mouna Kara et son équipe.

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