Libye: Le pays au bord d'un black-out généralisé, les autorités lancent l'alerte

La Libye pourrait être confrontée à un black-out généralisé dans les prochaines heures si l'approvisionnement en gaz destiné aux centrales électriques n'est pas rapidement rétabli. La Compagnie générale d'électricité de Libye (GECOL) a mis en garde, mardi, contre un risque d'effondrement total du réseau électrique, à la suite de la fermeture des lignes d'alimentation en carburant du complexe industriel de Mellitah, l'un des principaux sites énergétiques du pays.

Dans un communiqué, la GECOL explique que l'interruption de l'alimentation en carburant a entraîné une baisse significative des volumes de gaz alimentant les unités de production d'électricité. Si cette situation perdure, plusieurs groupes de production pourraient être progressivement mis hors service, augmentant le risque d'une panne électrique à l'échelle nationale.

La compagnie a également indiqué qu'elle ne saurait être tenue responsable des conséquences liées à la poursuite de l'interruption des livraisons de gaz. Elle appelle les autorités concernées à intervenir d'urgence afin de rétablir l'acheminement du gaz vers les centrales électriques et d'éviter une aggravation de la crise énergétique.

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Cette alerte intervient au lendemain de la fermeture du complexe pétrolier et gazier de Mellitah par des manifestants, qui ont empêché les employés d'accéder au site. Les protestataires dénoncent la dégradation des services publics, les coupures répétées d'électricité et entendent accentuer la pression sur le Gouvernement d'unité nationale pour obtenir son départ.

Le complexe de Mellitah occupe une place stratégique dans le système énergétique libyen. Il alimente les centrales électriques du pays en gaz naturel et assure également les exportations de gaz vers l'Italie via le gazoduc Greenstream. Toute interruption de son activité a donc des répercussions immédiates sur la stabilité du réseau électrique et sur l'approvisionnement énergétique du pays.

La crise s'inscrit dans un contexte de manifestations qui se multiplient dans plusieurs villes de l'ouest de la Libye. Initialement motivées par la dégradation des services de base, notamment l'approvisionnement en électricité, les revendications se sont progressivement élargies à des exigences politiques, les manifestants réclamant désormais le départ du Gouvernement d'unité nationale. Dans plusieurs régions, des institutions publiques et des installations pétrolières stratégiques ont également été bloquées, accentuant les inquiétudes quant à une aggravation de la crise énergétique et politique que traverse le pays.