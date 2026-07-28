Afrique: Lors d'une visite privée à Libreville - Le Président Tshisekedi encourage ses pairs à s'investir pour moderniser le continent

Un instantané de la visite de chantiers effectuée par les deux chefs d'Etat vendredi 24 juillet. Arrivé à Libreville le jeudi 23 juillet dernier dans le cadre d'une visite privée, le Président de la République, Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en a profité pour visiter les différents chantiers qui fleurissent dans la capitale gabonaise.

Fortement impressionné par l'envergure de transformations et l'appétit vorace de bâtisseur du président Brice Clotaire Oligui Nguema, Félix Tshisekedi a encouragé les dirigeants africains à emboîter le pas et s'inscrire dans la dynamique de modernisation de l'Afrique.

L'hôte du président gabonais n'a pas caché sa satisfaction : « Les impressions sont excellentes. C'est ce qu'il faut pour que l'Afrique se transforme et se modernise. C'est un devoir pour notre génération de poser les bases qui permettront aux générations futures de poursuivre le développement de notre continent. L'Afrique est l'avenir du monde. Il faut le démontrer par des réalisations concrètes et non seulement par des théories. Ce sont des modèles à suivre et je félicite le Président Oligui ».

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Pour Félix Tshisekedi, les transformations engagées dans la capitale gabonaise sont dignes d'un cas d'école et constituent un modèle de développement pour le continent africain.

La Baie des Rois, la Tour de Libreville, la Cité Émeraude ainsi que le Musée Omar Bongo Ondimba (OBO), situé au Palais des Congrès de la Cité de la Démocratie, figurent parmi les sites emblématiques que les deux chefs d'Etat ont visités.

Selon le communiqué de la présidence gabonaise, cette visite a donné au Président congolais l'occasion de palper, voir de ses propres yeux plusieurs réalisations majeures inscrites dans le cadre de la politique de modernisation et de développement urbain mise en oeuvre par les autorités gabonaises.

L'opportunité a également été belle pour les deux dirigeants d'Afrique centrale de réaffirmer les liens d'amitié, de fraternité et de coopération qui unissent les deux pays frères, le Gabon et la RDC, tout en mettant un zoom sur les efforts entrepris par le Gabon pour améliorer durablement le cadre de vie de sa population et renforcer son attractivité, a conclu la source.

Notons qu'à l'arrivée comme au départ, le président Fatshi Béton a été chaleureusement ovationné par une forte communauté congolaise mobilisée à l'aéroport de Libreville en dépit d'un froid glacial qu'impose la saison.