Selon Sundance Resources LTD, un tribunal a estimé que Yaoundé « avait manqué à ses obligations légales » envers l'entreprise australienne « concernant son investissement significatif dans le gisement de minerai de fer de Nabeba-Mbalam », situé à la frontière entre le Cameroun et le Congo-Brazzaville. Un litige minier qui dure depuis plusieurs années. Détails.

Nouveau rebondissement dans le litige qui oppose depuis plusieurs années Sundance à l'État camerounais autour du gisement de fer de Mbalam-Nabeba : cette société minière australienne affirme qu'un tribunal arbitral international a condamné le Cameroun à lui verser 616 millions de dollars, soit près de 355 milliards de francs CFA, au titre de dommages et intérêts.

Ce projet minier transfrontalier entre le Cameroun et le Congo, considéré comme l'un des plus importants gisements de fer d'Afrique, n'a pourtant jamais vu le jour.

Et, alors que le Congo-Brazzaville a obtenu gain de cause face à Sundance en début d'année, le Cameroun, lui, a cette fois été condamné.

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Il s'agit pourtant du même projet avec les mêmes avocats, mais pas devant le même tribunal arbitral. C'est ce qui peut expliquer ces différentes décisions.

La sentence reste certes confidentielle. Mais Sundance, qui avait été débouté contre le Congo et condamné à verser environ 5 millions d'euros à Brazzaville, a cette fois annoncé sa victoire contre le Cameroun.

Sundance réclamait 5,5 milliards de dollars

La société obtient toutefois bien moins que les 5,5 milliards de dollars de dommages et intérêts qu'elle réclamait dans cette procédure engagée il y a cinq ans, après la perte de son permis d'exploitation.

Au début des années 2000, Sundance découvre le gisement de Mbalam-Nabeba et lance son développement. Mais, faute de financements, ce projet minier d'envergure ne dépasse jamais le stade des études.

Après des années d'attente, le Cameroun retire finalement les droits de la filiale de Sundance (Cam Iron SA) et confie le permis à un autre opérateur.

Dans son communiqué, Sundance précise que, si l'État ne s'acquitte pas volontairement de cette somme, elle engagera une procédure pour faire exécuter la décision arbitrale.