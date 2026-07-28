Afrique Centrale: RDC-Gabon - Patrick Muyaya plante le décor d'une coopération médiatique au service de la paix et du développement partagé !

«Nous devons créer des périmètres de collaboration qui permettent à l'Afrique de raconter elle-même son histoire, de partager ses expériences et de trouver d'abord des solutions africaines à ses défis. C'est ensemble que nous contribuerons au rayonnement de notre continent ». Telle a été la teneur de l'exhortation de Patrick Muyaya Katembwe, Ministre de la Communication et médias, formulée à l'occasion d'une visite qu'il a effectuée, dimanche 26 juillet 2026, dans les installations de Gabon 24, la chaîne publique d'informations en continu du Gabon, peu avant son retour à Kinshasa, capitale de la RD Congo.

Cette étape de son séjour officiel à Libreville s'inscrit dans la dynamique de renforcement de la coopération entre les médias publics africains et de promotion d'un narratif porté par les africains eux-mêmes. Reçu par la directrice générale de Gabon 24, Denise Mekam'ne, le Ministre Muyaya a salué la vision du Président de la République gabonaise, Brice Clotaire Oligui Nguema, ainsi que l'engagement du Ministre gabonais de la Communication et des Médias, Germain Biahodjow, en faveur de la modernisation du paysage médiatique national.

Impressionné par les infrastructures et les capacités techniques de la chaîne, Patrick Muyaya a estimé que Gabon 24 constitue un investissement stratégique au service du droit à l'information et de la lutte contre la désinformation. « Ce que j'ai vu ici, j'ai très peu vu d'infrastructures de cette qualité en Afrique. C'est le résultat d'une vision qui permet au peuple d'être mieux informé et de faire face aux défis des fake news et de la désinformation », a-t-il déclaré.

Le Ministre Patrick Muyaya a également insisté sur la nécessité, pour les États africains, de renforcer leurs outils de communication afin que le continent maîtrise son propre récit. Ils estiment que l'émergence de médias publics performants participe à la souveraineté informationnelle de l'Afrique et à la valorisation de ses réussites.

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Lors des échanges, le Ministre Muyaya a évoqué les perspectives de coopération entre les institutions médiatiques de la République Démocratique du Congo et du Gabon, notamment dans les domaines de la formation, du partage des bonnes pratiques, de la production de contenus et des échanges professionnels entre journalistes. Il a souligné que ces collaborations pourraient également s'étendre aux cadres régionaux afin de renforcer durablement les synergies entre les médias africains.