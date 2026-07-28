Congo-Kinshasa: Judith Suminwa consolide la collaboration Gouvernement-Parlement !

La Première Ministre Judith Suminwa Tuluka, a reçu, lundi 27 juillet 2026, à la Primature, les présidents des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale. Organisée durant les vacances parlementaires, cette rencontre de concertation s'inscrit dans le cadre des échanges réguliers entre le Gouvernement et le Parlement afin de renforcer la cohérence de l'action publique et d'assurer une meilleure mise en oeuvre du Programme d'actions du Gouvernement (PAG 2024-2028), au service des intérêts de la population.

Une concertation régulière au service de l'action gouvernementale

Au nom des présidents des groupes parlementaires, leur coordonnateur, le député national Mundela Kanku, a expliqué que cette démarche vise par ailleurs à consolider les relations entre le Gouvernement et la majorité parlementaire, dans le respect des rôles de chaque institution.

« C'est précisément pour cette raison que la concertation n'est pas une option mais une nécessité. Concerter en amont, c'est éviter les blocages en aval. C'est donner plus de force à vos réformes. C'est donner plus de légitimité à notre action commune », a déclaré à la Cheffe du Gouvernement le coordonnateur des présidents des groupes parlementaires.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Vers un cadre de collaboration institutionnalisé

Soulignant que le Parlement ne se limite pas à contrôler l'action du Gouvernement, Mundela Kanku a insisté sur la responsabilité commune qui lie l'Exécutif et la majorité parlementaire dans la conduite des réformes.

« Le Parlement a une mission propre : légiférer, contrôler et représenter le peuple. Il ne peut se limiter à valider a posteriori les décisions de l'exécutif. Ce Gouvernement est l'émanation du Parlement et c'est cette même majorité parlementaire représentée ici par les présidents des groupes parlementaires qui vous a investi. C'est donc une responsabilité commune que nous portons devant la nation » a-t-il ajouté.

Le coordonnateur Mundela a également plaidé pour une concertation plus structurée entre les deux institutions afin d'anticiper les difficultés et de préserver l'unité de la majorité.

« Je nous propose donc que nous institutionnalisions ce cadre de concertation, avec un calendrier et des points focaux clairs, afin que Parlement et Gouvernement avancent en intelligence et non en confrontation. Ainsi, je nous propose que chaque fois, avant le dépôt de tout projet, nous ayons un temps de concertation de 48 heures. Comme ça, on évite des surprises et l'on donne une image d'unité aux Congolais », a-t-il souligné.

Selon les présidents des groupes parlementaires, ce mécanisme contribuera à renforcer la qualité de la collaboration entre le Gouvernement et la majorité, à soutenir la mise en oeuvre du Programme d'actions du Gouvernement et à concrétiser la vision du Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans l'intérêt du peuple congolais.