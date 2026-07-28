Madagascar: Début d'un recensement en prélude au référendum constitutionnel et à la présidentielle

À Madagascar, la Commission électorale nationale indépendante (Céni) lance ce 28 juillet 2026 la refonte de la liste électorale. L'actuel fichier, comprenant un peu plus de 14 millions d'électeurs, était décrié de toutes parts. Le processus de recensement va durer jusqu'en avril 2027, avant que ne se tiennent le référendum sur la nouvelle Constitution et l'élection présidentielle. La réforme de la Céni et de la loi électorale ne sont, en revanche, pas encore à l'ordre du jour.

Visite des agents de recensement auprès des ménages, inscription dans les fokontany - les plus petites subdivisions administratives à Madagascar - ou encore en ligne : la mise à jour du fichier électoral doit permettre de recenser tous les Malgaches en âge de voter.

« La liste électorale actuelle n'est plus crédible »

Thierry Rakotonarivo, président de la Commission électorale nationale indépendante (Céni), affirme : « La liste actuelle n'est plus crédible. Elle a été contestée par la population en raison de l'existence de doublons. Il y a aussi des millions de numéros de carte d'identité nationale identiques et des électeurs fantômes via l'utilisation d'ordonnances électorales. »

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Les dernières élections organisées par la Céni ont toutes été remises en cause. Mais sa réforme, prévue dans le programme de la transition soumis à la Communauté de développement d'Afrique australe (SADC) en février, n'aura pas lieu avant la fin de la concertation nationale, explique Thierry Rakotonarivo : « Le pouvoir actuel n'a pas la compétence de décider tout seul. Cela doit attendre la décision du peuple malgache qui est souverain. Si on prend maintenant la décision sans consultation populaire, ce sera une décision unilatérale du pouvoir et ce ne sera pas légitime. »

Le patron de la Commission électorale poursuit : « Je pense qu'il y a encore des améliorations à réaliser sur l'indépendance financière de la Céni ou sur la fixation des cautions à payer par les candidats. Il faut donner plus de pouvoir à cet organe constitutionnel, par exemple sur la détermination du chronogramme électoral. Actuellement, la Céni propose le calendrier, mais c'est le gouvernement qui fixe en dernier lieu la date de l'élection. »

Il estime que le renouvellement récent de l'intégralité des membres du bureau permanent de la Céni constitue un premier pas dans la réforme de cet organe.

Pas encore de date pour la concertation nationale

Le calendrier de la concertation n'a cependant toujours pas été dévoilé par les Églises chrétiennes, si bien que le délai pourrait être trop court pour réformer la gouvernance électorale avant l'élection présidentielle d'octobre 2027.

Plusieurs candidats potentiels sont favorables à un dialogue national entre acteurs politiques, afin de fixer les conditions de ces élections, indépendamment de la concertation à venir.