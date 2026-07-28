Gabon: Libreville - Richard Obiang Ava lance une nouvelle politique de gestion des déchets dans le Deuxième arrondissement

Finie la tolérance dans le deuxième arrondissement de la commune de Libreville. Richard Obiang passe à la vitesse supérieure pour en finir avec l'insalubrité.

Sous l'impulsion du Président de la République Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a érigé la salubrité publique en priorité nationale, le Maire Richard Obiang Ava, entouré de ses deux adjoints, a réuni l'ensemble des acteurs de la chaîne des déchets pour poser les bases d'une gestion plus rigoureuse et plus responsable.

Une concertation pour réorganiser la chaîne des déchets

Conseillers municipaux, représentants de Clean Africa, sociétés de pré-collecte, responsables de restaurants, boucheries, épiceries, cafétérias, boulangeries, garages, ateliers de vulcanisation... Tous étaient autour de la table.

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L'objectif : mettre fin aux dysfonctionnements et réorganiser durablement la gestion des déchets commerciaux dans l'arrondissement.

Dans son allocution, le Maire a été clair : « La propreté d'un territoire dépasse la simple question de l'esthétique. C'est un enjeu de santé publique, de protection de l'environnement, de qualité de vie et d'attractivité urbaine. Aucun acteur ne peut relever seul ce défi. »

Au coeur des échanges, une exigence forte : mettre fin à la présence des déchets commerciaux sur les Points d'Apport Volontaire (PAV) et à leurs abords, une pratique désormais incompatible avec les nouvelles orientations de la municipalité.

Pour atteindre cet objectif, la mairie a défini une feuille de route claire :

La mairie assure la coordination, le contrôle et la sensibilisation.

Les opérateurs économiques doivent assurer le pré-tri, le stockage et le dépôt selon les horaires et lieux définis. Les sociétés de pré-collecte garantissent la collecte de proximité. Clean Africa poursuit l'évacuation vers les sites de traitement.

Instaurer une coopération per Création de nouveaux points officiels de regroupement, mise en place d'un dispositif d'alerte rapide et organisation de réunions mensuelles d'évaluation pour corriger les dysfonctionnements.

L'annonce la plus marquante concerne les commerçants et entreprises. Le Maire Richard Obiang Ava leur a accordé un délai d'une semaine pour souscrire un contrat avec Clean Africa ou avec l'une des sociétés agréées de pré-collecte du 2ème arrondissement.

Passé ce délai, les établissements qui ne se seront pas conformés s'exposeront aux sanctions prévues par les textes en vigueur.

Pour la municipalité, il ne s'agit pas de punir, mais de responsabiliser chaque acteur pour garantir une gestion durable des déchets.

Par cette initiative, la mairie du deuxième arrondissement confirme sa volonté d'instaurer une fondée sur la concertation, la responsabilité et le respect des règles.

L'ambition est affichée : faire du 2ème arrondissement une référence en matière de propreté urbaine à Libreville, où institutions, entreprises et citoyens contribuent ensemble à la préservation d'un cadre de vie sain et durable.