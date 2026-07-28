Tunisie: L'intégration du Village de Sidi Bou Saïd porte à 24 le nombre des trésors tunisiens inscrits à l'UNESCO

28 Juillet 2026
Tunis Afrique Presse (Tunis)
Par Aïda Sghaier

TUNIS — Suite à l'inscription, le 25 juillet 2026, du Village de Sidi Bou Saïd sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, le nombre de biens inscrits par la Tunisie dans cette catégorie atteint désormais 10 éléments (9 culturels et 1 naturel), portant à 24 le nombre total des trésors tunisiens inscrits auprès de l'UNESCO.

L'inscription du célèbre village tunisien a eu lieu lors de la 48e session du Comité du patrimoine mondial de l'Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture (UNESCO), qui se tient du 19 au 29 juillet 2026 à Busan, en République de Corée, avait annoncé la Délégation Permanente de la Tunisie auprès de l'UNESCO.

Voici les listes actualisées des différents éléments inscrits par la Tunisie :

I. Liste du patrimoine mondial culturel et naturel (10) :

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1. Village de Sidi Bou Saïd (2026)

2. L'île de Djerba (2023)

3. Dougga / Thugga (1997)

4. La médina de Sousse (1988)

5. Kairouan (1988)

6. Cité punique de Kerkouane et sa nécropole (1985)

7. Le Parc national de l'Ichkeul (1980)

8. La médina de Tunis (1979)

9. Le site archéologique de Carthage (1979)

10. L'amphithéâtre d'El Jem (1979)

II. Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité (10 dossiers dont 4 nationaux et 6 arabes communs) :

A. Les 4 dossiers nationaux :

1. Les arts du spectacle chez les Twayef de Ghbonten (2024)

2. La harissa : savoirs, savoir-faire et pratiques culinaires et sociales (2022)

3. La pêche à la charfiya aux îles Kerkennah (2020)

4. Les Savoir-faire liés à la poterie des femmes de Sejnane (2018)

B. Les 6 dossiers communs avec les pays arabes :

1. Le khôl arabe (2025)

2. Le henné (2024)

3. La gravure sur métaux, tels que l'or, l'argent et le cuivre (2023)

4. Les connaissances, savoir-faire, traditions et pratiques associés au palmier dattier (2022)

5. La calligraphie arabe (2021)

6. Le couscous (2020)

III. Registre « Mémoire du monde » (3) :

1. Le fonds musical dans les archives du baron Rodolphe d'Erlanger (1910-1932)

2. L'abolition de l'esclavage en Tunisie (1841-1846)

3. La Course et les relations internationales de la Régence de Tunis aux XVIIIe et XIXe siècles (2011)

IV. Réseau des Géoparcs mondiaux de l'UNESCO (1) :

1. Géoparc Dahar (2026)

V. Les Chaires de l'UNESCO (7) :

La philosophie, à l'Université de Tunis (1997)

L'Esprit d'apprentissages par les projets, à l'École Supérieure Privée d'Ingénierie et de Technologie ESPRIT (2016)

La Prospective, l'anticipation et la décision stratégique, à l'Université de Carthage (2019)

L'enseignement supérieur pour le développement durable en Afrique, à l'Université de la Manouba (2024)

L'eau, les déchets et l'énergie, à l'École Nationale d'Ingénieurs de Tunis (2025)

La littératie, la santé et le développement durable, à l'Université de Sousse (2025)

L'éducation ouverte pour un enseignement innovant, intelligent et inclusif, à l'Université de Sousse (2026).

Pour rappel, les Chaires de l'UNESCO incarnent un engagement académique fort à travers le monde en renforçant la coopération interuniversitaire, le partage des connaissances et le développement durable, mais ne sont pas comptabilisées dans ce décompte officiel des biens, patrimoines et programmes indiciels de l'UNESCO.

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