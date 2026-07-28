Afrique: Semaine mondiale de la Francophonie scientifique - La 6e édition prévue en octobre prochain à Agadir

28 Juillet 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Aliou Kandé

Organisée par l'Agence universitaire de la francophonie (Auf), la 6e édition de la Semaine mondiale de la Francophonie scientifique (Smfs) aura lieu du 12 au 15 octobre 2026, à Agadir, au Maroc, renseigne un communiqué de presse. En novembre dernier, Dakar avait abrité la 5e édition couplée à la 19e Assemblée générale de l'Agence universitaire de la francophonie. Le document, qui est revenu sur les temps forts qui rythmeront l'événement, note, entre autres, les Assises de la Francophonie scientifique, la 6e Conférence ministérielle, le 4e Congrès de la jeunesse et le programme de coopération.

La Semaine mondiale de la Francophonie scientifique est placée sur le thème : « Quel est le rôle de la diplomatie scientifique francophone face aux enjeux géopolitiques mondiaux ? ». Cette thématique, précise l'Auf, est généralement déclinée par les quatre programmes de la Smfs : l'aspect politique et scientifique respectivement par la Conférence des ministres en charge de l'enseignement et de la recherche et les Assises de la Francophonie scientifique. Les questions liées à la coopération sont abordées sous forme d'ateliers thématiques réunissant tous les acteurs académiques et les professionnels, tandis que celle concernant la jeunesse sont prises en charge par le Congrès de la jeunesse estudiantine francophone.

Comme chaque année, souligne l'Auf, cet évènement réunira une trentaine de ministres en charge de l'Enseignement supérieur dans l'espace francophone, plus de 300 enseignants-chercheurs, étudiants et acteurs clés de l'écosystème scientifique et éducatif. Au total, renseigne l'Auf, plus de 60 nationalités seront rassemblées à Agadir.

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Le document de rappeler que « la Semaine mondiale de la Francophonie scientifique est la grande rencontre annuelle de promotion et de la valorisation de la science, de la recherche et de l'enseignement supérieur en français ». « Elle rassemble l'ensemble des parties prenantes de l'enseignement supérieur et de la recherche (politiques, enseignants-chercheurs, étudiants, partenaires publics et privés, agences de développement) autour d'une thématique scientifique particulière à l'espace francophone », note la source.

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