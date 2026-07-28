Congo-Brazzaville: Tournoi de gala de handball - La 13e journée a vécu

La Dynamique le Réveil du handball congolais a donné un caractère particulier à la première rencontre de la 13e journée des matches de gala en mettant en lumière deux équipes cadettes issues des Centres de formation Pierre-Ntsiété et Mfilou-Ngamaba.

Miser sur la jeunesse est le meilleur choix sportif car cela garantit l'avenir. Cette politique épouse la vision de la Dynamique de s'investir dans la préparation des futures générations. Lors de leur confrontation, la formation de Pierre-Ntsiété s'est imposée face à Mfilou-Ngamaba sur le score de 23-18, au terme d'une rencontre pleine de promesses.

Chez les seniors messieurs, par contre, Inter Club n'a pas fait de détails face à Académie, 44-19 . BMC s'est ensuite imposé devant l'Asoc 29 - 20. Le derby très attendu par les passionnés de la petite balle opposait CFJSO à la Tsongolaise. Il a tourné à l'avantage de CFJSO qui a battu son adversaire 40 - 29. Chez les dames, la DGSP l'a emporté devant Renaissance 42- 23. Grain de Sel a pris le meilleur face à Inter Club 34 à 23.

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Les matches de gala se sont poursuivis dimanche dans les autres pôles de la compétition, notamment à Pointe-Noire, Owando et Makoua. A Dolisie, Inter a battu AS Cheminots 22-20 et US Bantou a dominé Inter 40-25. A Owando Promo sport a battu Patronage 38-30. A Makoua chez les dames, la Jeunesse sportive de la localité a dominé Saint-Pierre 23-19 et chez les messieurs, Saint-Pierre a eu raison de JSM 29-21

À travers ces rencontres disputées sur plusieurs sites du pays, la Dynamique le Réveil du handball congolais poursuit ses objectifs: maintenir les athlètes en activité, favoriser l'éclosion des jeunes talents et préserver la dynamique de la discipline en attendant un retour à une compétition nationale pleinement normalisée.