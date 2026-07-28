Congo-Brazzaville: Délinquance faunique - La prison ferme pour trois braconniers à Djambala

Selon le verdict rendu par le tribunal de grande instance de Djambala, dans le département des Plateaux, trois braconniers vont solidairement payer une amende de cent cinquante mille FCFA et verser cinq millions FCFA de dommages et intérêts à l'Etat congolais.

Justin Moko Péa, alias Colonel, condamné à trois ans d'emprisonnement ferme, ainsi que Ghislain Akouala Maloba et Enoch Ikombo, condamnés à deux ans d'emprisonnement ferme, avaient été interpellés par les services habiletés. Ils avaient en leur possession des armes à feu dont une de guerre, des munitions de guerre, huit morceaux d'ivoire pesant au total plus de 31 kg et bien d'autres objets. Informée, la Direction départementale de l'Economie forestière a bénéficié des services techniques du Projet d'appui à l'application de la loi sur la faune sauvage pour traiter ce dossier.

Prélude à leur audience publique, ces condamnés avaient été déférés, le 2 juin dernier, et placés sous mandat de dépôt. Le 8 juillet, l'affaire a connu sa deuxième audience au cours de laquelle les trois individus ont reconnu les faits qui leur sont reprochés avant que le dossier ne soit renvoyé le 22 juillet pour que la décision soit rendue.

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Le tribunal ayant rassemblé toutes les preuves dans cette affaire a condamné le premier pour les faits d'abattage d'animaux intégralement protégés, en l'occurrence les éléphants, détention illégale d'armes et munitions de guerre mis à sa charge. Les deux autres ont été reconnus coupable de complicité de ces faits.

Selon les sources proches du dossier, Justin Moko Péa, alias Colonel, et ses complices auraient participé à l'abattage de plusieurs pachydermes dans les forêts du district de Lékana. Ils seraient des étrangers dans ce district et proviendraient des localités comme Gamboma, dans le département de la Nkéni-Alima; Mossaka, dans le Congo-Oubangui. Plusieurs autres complices seraient encore en cavale et les enquêtes se poursuivent afin de démanteler ce réseau des braconniers et trafiquants de produits de la faune.