Cameroun: Gisement de Nabeba-Mbalam - Le pays condamné à verser 616 millions de dollars à l'Australien Sundance

Le différend opposant depuis plusieurs années l'État camerounais à la société minière australienne Sundance Resources connaît un nouveau développement. L'entreprise a affirmé, le 26 juillet, qu'un tribunal arbitral international a condamné le Cameroun à lui verser 616 millions de dollars, soit près de 355 milliards FCFA, en réparation du préjudice subi après la perte de son permis d'exploitation du gisement de fer de Nabeba-Mbalam, situé à la frontière entre le Cameroun et le Congo.

Selon Sundance, le tribunal a estimé que les autorités camerounaises avaient manqué à leurs obligations légales à l'égard de l'entreprise, concernant ses investissements dans ce vaste projet minier transfrontalier, considéré comme l'un des plus importants gisements de minerai de fer d'Afrique.

Bien que la sentence arbitrale demeure confidentielle, cette décision marque un revirement par rapport à l'issue d'une procédure similaire engagée contre le Congo. En début d'année, en effet, Sundance avait perdu un autre procès face au Congo et avait été condamnée à lui verser environ cinq millions d'euros.