Congo-Kinshasa: L'inquiétude grandit après une série d'attaques armées à Butembo

La terreur s'est une nouvelle fois emparée de la commune de Bulengera, dans la ville de Butembo au Nord-Kivu. Dans la nuit de dimanche à lundi 27 juillet, des hommes armés non identifiés y ont perpétré une série d'incursions violentes. Le bilan fait état d'un étudiant tué par balles, de plusieurs personnes blessées, dont des femmes ciblées à l'arme blanche et enlevées, ainsi que de l'incendie volontaire d'un établissement de santé.

Selon les rapports de la société civile locale, c'est d'abord le quartier Mukuna qui a été frappé par les assaillants. Ces derniers ont grièvement blessé une femme à l'arme blanche et dépouillé plusieurs ménages de leurs économies, avant d'abattre un jeune étudiant à bout portant.

Non loin de là, dans la localité de Kyaghala, une jeune femme kidnappée par des inconnus a été abandonnée plus tard, portant de graves blessures. Au cours de la même nuit d'horreur, le poste de santé Zawadi a été totalement incendié par les criminels.

L'appel pressant des forces vives aux autorités

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Devant ce tableau sécuritaire assombri, la société civile de Bulengera est montée au créneau pour exiger une réaction ferme et immédiate des services de sécurité.

John Kameta, président de la société civile communale, interpelle directement les autorités locales:

« Le poste de santé Zawadi a été incendié par des personnes jusqu'à présent non identifiées. La société civile, partant de ce sombre tableau sécuritaire que nous venons de peindre, voudrait donc rappeler aux autorités de jouer pleinement leur rôle sur le plan sécuritaire, parce que depuis un certain temps, les bandits sont en train de déranger la quiétude de la population dans notre chère commune de Bulengera. »

Face au désarroi de la population, les autorités urbaines annoncent l'ouverture d'une enquête policière et judiciaire afin de faire la lumière sur ces tragiques événements et d'en traquer les auteurs.