Burkina Faso: Fonds de soutien patriotique - Smarty offre 2,5 millions F CFA

L'artiste-musicien Smarty a remis un chèque d'une valeur de 2,5 millions F CFA au Fonds de soutien patriotique, vendredi 24 juillet 2026, à Ouagadougou.

Le Fonds de soutien patriotique (FSP) a encore enregistré un don. En effet, Smarty a fait don de 2,5 millions FCFA au FSP, vendredi 24 juillet 2026, à Ouagadougou. De son vrai nom, Louis Salif Kiekieta, Smarty, a soutenu que ce don est le produit de la vente aux enchères de son dernier album intitulé « Elévation ». Selon lui, il matérialise une promesse « forte » et apporte une contribution directe à la souveraineté et à la reconquête du territoire national.

« Qu'est-ce qu'une carrière de 20 ans sans le soutien de ton pays, de sa population, de ses autorités ? », s'est-il interrogé. Pour lui, il est normal à chaque fois de marquer une halte pour faire honneur à ses appuis à travers un acte symbolique. Le secrétaire général du ministère de l'Economie et des Finances, Vieux Abdoul Rachid Soulama, par ailleurs président du comité de gestion du FSP, a affirmé que plusieurs couches de la société ont répondu présent par des contributions.

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« Vous répondez à travers votre acte, à l'appel du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'Etat. En effet, il a demandé à l'ensemble des Burkinabè de se mobiliser pour faire du Fonds de soutien patriotique un instrument d'accompagnement des volontaires pour la défense de la patrie et des forces de défense et de sécurité dans le cadre des opérations de reconquête de notre territoire », a-t-il déclaré.