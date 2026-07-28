Burkina Faso: Fonds de soutien patriotique - Smarty offre 2,5 millions F CFA

28 Juillet 2026
Sidwaya (Ouagadougou)
Par Boukary Bonkoungou Bark-Wendé Sandrine Tassembedo

L'artiste-musicien Smarty a remis un chèque d'une valeur de 2,5 millions F CFA au Fonds de soutien patriotique, vendredi 24 juillet 2026, à Ouagadougou.

Le Fonds de soutien patriotique (FSP) a encore enregistré un don. En effet, Smarty a fait don de 2,5 millions FCFA au FSP, vendredi 24 juillet 2026, à Ouagadougou. De son vrai nom, Louis Salif Kiekieta, Smarty, a soutenu que ce don est le produit de la vente aux enchères de son dernier album intitulé « Elévation ». Selon lui, il matérialise une promesse « forte » et apporte une contribution directe à la souveraineté et à la reconquête du territoire national.

« Qu'est-ce qu'une carrière de 20 ans sans le soutien de ton pays, de sa population, de ses autorités ? », s'est-il interrogé. Pour lui, il est normal à chaque fois de marquer une halte pour faire honneur à ses appuis à travers un acte symbolique. Le secrétaire général du ministère de l'Economie et des Finances, Vieux Abdoul Rachid Soulama, par ailleurs président du comité de gestion du FSP, a affirmé que plusieurs couches de la société ont répondu présent par des contributions.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Vous répondez à travers votre acte, à l'appel du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'Etat. En effet, il a demandé à l'ensemble des Burkinabè de se mobiliser pour faire du Fonds de soutien patriotique un instrument d'accompagnement des volontaires pour la défense de la patrie et des forces de défense et de sécurité dans le cadre des opérations de reconquête de notre territoire », a-t-il déclaré.

 

Lire l'article original sur Sidwaya.

Tagged:
Copyright © 2026 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.