Afrique de l'Ouest: Centre ouest africain de formation et d'études bancaires - 30 auditeurs reçoivent leur parchemin

La Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) a organisé la cérémonie de clôture de la première phase de la formation de 30 auditeurs de la 48e promotion du cycle diplômant du Centre ouest-africain de formation et d'études bancaires (COFEB), samedi 25 juillet 2026, à Dakar au Sénégal. L'évènement a été retransmis par visioconférence à l'Agence principale de la BCEAO de Ouagadougou et dans les Etats membres de l'UEMOA.

La première phase de formation de 30 auditeurs dont six Burkinabè, de la 48e promotion du cycle diplômant du Centre ouest africain de formation et d'études bancaires (COFEB) a pris fin. En effet, la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) a organisé la cérémonie de clôture, samedi 25 juillet 2026, à Dakar au Sénégal. L'évènement a été retransmis par visioconférence à l'Agence principale de la BCEAO de Ouagadougou et dans les Etats membres de l'Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA).

Le vice-gouverneur de la BCEAO, Der Rogatien Poda, représentant le gouverneur de la BCEAO, Jean-Claude Kassi Brou, a indiqué qu'au regard des enjeux économiques, monétaires, financiers et sociaux toujours plus complexes, la formation des élites africaines est une nécessité absolue. « Face à cette complexité, je vous invite à cultiver l'esprit d'ouverture, le sens de l'initiative et l'audace d'innover », s'est-il adressé aux auditeurs. Il les a encouragés à développer un esprit critique dans l'optique de concevoir des solutions adaptées aux réalités de leurs Etats respectifs. Der Rogatien Poda a encouragé les auditeurs à préserver les liens de solidarité tissés durant leur formation.

Aborder la seconde phase avec sérieux

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« Je vous exhorte à aborder la seconde phase de votre formation, le stage pratique et la préparation de vos mémoires, avec le même sérieux et la même détermination », a-t-il déclaré. e vice-gouverneur de la BCEAO a rendu hommage au COFEB dont l'engagement a permis de bâtir une expertise reconnue au service des Etats membres de l'UEMOA.

Il a exprimé sa gratitude envers les partenaires stratégiques, les membres du comité scientifique, les représentants des institutions financières et les familles des auditeurs, dont le soutien a été précieux tout au long de l'apprentissage. Der Rogatien Poda a traduit la détermination de la Banque centrale à former des cadres d'exception capables d'anticiper et de s'adapter aux mutations profondes de l'environnement économique, monétaire et financier, à la digitalisation et à l'Intelligence artificielle (IA).

Le représentant du corps enseignant, Pr Babacar Sène, a adressé sa gratitude à la BCEAO et au COFEB pour la confiance renouvelée permettant d'accompagner les auditeurs dans la quête du savoir. « Pour nous enseignants, la mission est toujours la même : transmettre nos connaissances aux auditeurs afin qu'ils repartent convaincants, confiants et mieux outillés », a-t-il laissé entendre.

Le représentant des auditeurs, Abey Jean-Simonet Abey, a précisé que lui et ses camarades sont désormais nantis du Master en Finance et gestion bancaire pour la phase théorique. « Nous étions des individualités venues de huit Etats membres avec des parcours et cultures diverses. Aujour-d'hui, nous repartons unis par une même expérience, une même solidarité et une ambition commune », a-t-il relevé. Pour le Directeur général (DG) par intérim du COFEB, Fernand Aboutou, la cérémonie exprime l'engagement cons-tant de la BCEAO à consolider son action en faveur du renforcement des capacités, du développement du capital humain et de la promotion de l'excellence académique.

Il a rappelé que dans le cadre de la réforme Licence-Master-Doctorat (LMD), le COFEB forme en Master en finance et gestion bancaire, accrédité par le Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur (CAMES). « Cette formation s'adresse aux professionnels en activité justifiant d'un niveau mi-nimum de Bac+4 en sciences économiques ou de gestion... », a fait savoir Fernand Aboutou. Quant à la représentante des Alumni, Amina Diouf, elle a appelé les récipiendaires à être fiers de leur réussite, amplement méritée. Elle les a, par ailleurs, conseillés de faire preuve de curiosité pour acquérir de nouvelles connaissances.