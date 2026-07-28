Burkina Faso: Examens artistiques - 119 candidats en quête de qualification

28 Juillet 2026
Sidwaya (Ouagadougou)
Par Abdoulaye Balbone - Mouniratou Ouedraogo

Le Conservatoire national des arts et des métiers de la culture (CNAMC), ex-INAFAC, a effectué une montée des couleurs suivie du lancement des examens de qualification professionnelle, lundi 27 juillet 2026, à Ouagadougou.

La montée des couleurs demeure un rituel patriotique cher aux institutions publiques burkinabè. C'est dans cette dynamique que le Conservatoire national des arts et des métiers de la culture (CNAMC) ex-INAFAC a organisé, ce lundi 27 juillet 2026, une cérémonie de levée du drapeau national. Elle a servi de cadre de lancement officiel des examens artistiques, sous la présidence du ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo.

A la suite du cérémonial, le ministre chargé des Arts a lancé officiellement les examens de qualification professionnelle de la CNAMC, à travers l'ouverture des enveloppes des sujets. Avant le démarrage des épreuves, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo a encouragé les candidats. Il a félicité également les enseignants pour les efforts consentis. « Je souhaite bonne chance aux candidats et j'invite les jurys à rester professionnels et à conduire le processus jusqu'à son achèvement dans de meilleures conditions », a-t-il déclaré. Le ministre chargé de la Culture a confié que 119 candidats prennent part à ces examens de qualification professionnelle ouverts dans quatre filières.

« Il s'agit des arts plastiques, principalement le dessin d'art, la musique, le batik, l'innovation de cette année », a-t-il cité. Pingdwendé Gilbert Ouédraogo a rappelé la vision du gouvernement. Selon lui, il s'agit de travailler à ce que les métiers des arts et de la communication puissent connaître une ascension et faire de la culture un véritable levier de développement économique du Burkina. C'est pourquoi, a-t-il précisé, la mission qui est assignée à notre département, c'est de travailler à une meilleure structuration des différentes filières relevant des arts et de la culture.

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Le directeur du contrôle, de la réglementation et de la coopération à la direction générale de la culture et des arts, Aboubacar Bocoum, a indiqué que chaque jury est composé au minimum d'une vingtaine de correcteurs. Il a expliqué qu'il y a trois corrections pour les épreuves pratiques et deux corrections pour les épreuves théoriques. Il a précisé que les résultats sont attendus au plus tard le vendredi 31 juillet 2026.

 

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