Burkina Faso: L'esprit patriotique

La seconde édition de l'Immersion patriotique obligatoire (IPO) débute officiellement ce jour, mardi 28 juillet 2026 sur toute l'étendue du territoire national, sous un encadrement militaire. Dès 8 heures hier lundi 27 juillet, les appelés de cette cuvée ont intégré leurs sites d'affection respectifs avec les effets person-nels requis, pour suivre un programme civique et sportif d'un mois. Comme l'année dernière, ils sont des dizaines de milliers de bacheliers à faire cette immersion, dans l'ordre et la discipline.

Exit les téléphones portables qui sont strictement interdits. Ils se voient également imposer des modèles de coiffure, notamment une coupe de cheveux à ras ou des tresses et nattes de chevaux naturels sans mèches et assimilés pour les filles. C'est une véritable école de la vie que les appelés de 2026 ont rejoint pour développer ou renforcer en eux, les valeurs de patriotisme, de discipline, de civisme, d'intégrité et de cohésion sociale, conformément à l'objectif de cette initiative portée par les plus hautes autorités.

Un mois, ce n'est pas un long temps, mais c'est suffisant pour transformer psychologiquement les appelés, pour en faire des citoyens enga-gés au service de la Nation. Ces futurs serviteurs de la Patrie ne doivent pas être laissés à eux-mêmes. Ils ont besoin de repères et de valeurs de référence pour pouvoir apporter leur pierre à l'édification du Burkina Faso.

C'est la noble tâche à laquelle s'attèle l'IPO qui est en train de s'ancrer dans les pratiques de ce que cette initiative peut changer positivement l'esprit d'un citoyen. Si, entre autres, l'ardeur au travail, la solidarité, la probité, l'amour de la Patrie n'habitaient pas certains appelés, l'IPO va contribuer à changer leur mentalité et à cultiver en eux ces valeurs. Autant dire que l'IPO vient à point nommé, dans le contexte de la Révolution progressiste populaire (RPP), pour aider à la construction de citoyens modèles et attachés à leur pays.

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La tendance, observée ces dernières années, donne à voir une perte de valeurs chez les Burkinabè. Si les anciens (les Voltaïques comme on les appelle nostalgiquement) étaient honnêtes et dévoués à la Patrie sans calculs, la jeunesse d'aujourd'hui est abonnée à toutes les formes de vices. La recherche effrénée de plaisirs charnels et dissolus, l'immoralité, l'enrichis-sement illicite, le goût de la facilité, le manque de consi-dération pour le bien public et privé, l'indifférence face aux ainés sont quelques tares qui détruisent les jeunes de nos jours.

Le respect des règles de la vie en communauté leur importe peu, une réalité dont la RPP ne peut s'accommoder. Engagée à bâtir un pays souverain et prospère dans l'ordre et la discipline, la RPP peut légitimement compter sur l'IPO pour changer la donne et atteindre l'ambition affichée. Comme l'a dit et encore répété le chef de l'Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, dans son message aux appelés de l'IPO 2026, la RPP a besoin de citoyens « nouveaux », « patriotes », « intègres » et « solidaires », pour transformer positivement le Burkina Faso et lui redonner sa dignité. Il n'y aura plus de place pour des citoyens apparaissant comme des préda-teurs et non des serviteurs de la Nation.

La RPP a fait du combat contre l'impérialisme et ses relais, son cheval de bataille et compte gagner avec des Burkinabè plus conscients et engagés à relever les défis communs. Les appelés de l'IPO 2026 doivent intégrer le message du président du Faso, en tirant le maximum de profits de leur formation civique, en vue de leur participation active à la dynamique actuelle. Personne ne construira notre pays à notre place. Tous, comme leurs compatriotes, les appelés de l'IPO sont des ouvriers de la Nation et ils ne doivent pas l'oublier.

La patrie attend beaucoup d'eux.