Burkina Faso: Agence burkinabè de la cinématographie et de l'audiovisuel - Un bilan satisfaisant de la première année d'activités

28 Juillet 2026
Sidwaya (Ouagadougou)
Par Abdoulaye Balbone Lydia Esther Billa

L'Agence burkinabè de la cinématographie et de l'audiovisuel (ABCA) a organisé une rencontre d'échanges avec les acteurs de la sphère cinématographique, vendredi 24 juillet 2026 à Ouagadougou.

Une année après son installation, l'Agence burkinabè de la cinématographie et de l'audiovisuel (ABCA) fait le point de son parcours. A cet effet, elle a réuni les professionnels du cinéma autour d'un cadre d'échanges pour présenter les acquis enregistrés au cours de cette première année et recueillir leurs préoccupations en vue d'améliorer ses actions. Selon le directeur général de l'ABCA, Alex Moussa Sawadogo, cette rencontre constitue un devoir de redevabilité envers les acteurs qui travaillent nuit et jour pour faire avancer le cinéma burkinabè.

Parmi les acquis majeurs présentés, figure la mise en place d'un fonds permanent destiné à accompagner les producteurs et les réalisateurs. « Faso Films Fonds, renouvelé récemment, devrait être lancé prochainement afin de renforcer le soutien à la création cinématographique nationale. Il est aussi ressorti des échanges que l'ABCA a engagé des actions de proximité à travers des projections de films dans plusieurs régions et provinces du Burkina Faso. Cette initiative vise, selon le Alex Moussa Sawadogo, à faire découvrir les productions nationales à un public plus large et favoriser les échanges avec les acteurs locaux du secteur.

La rencontre a aussi permis aux professionnels de partager leurs difficultés et de formuler des recommandations. Pour Alex Moussa Sawadogo, ces préoccupations seront examinées afin d'améliorer la gouvernance de l'institution. « Il y a des recommandations qui sont justifiées et nous allons les prendre en compte dans la gouvernance de l'ABCA », a-t-il assuré. Ainsi, l'Agence burkinabè du cinéma et de l'audiovisuel ambitionne de favoriser une meilleure diffusion des productions burkinabè à travers le numérique.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Face à une population de plus en plus connectée, l'ABCA envisage aussi la mise en place d'une plateforme permettant aux Burkinabè d'accéder aux films nationaux et aux réalisateurs de mieux valoriser leurs oeuvres. L'actrice burkinabè, Kadi Traoré, s'est réjouie de la possibilité offerte aux professionnels d'exprimer leurs préoccupations, notamment celles liées au précédent fonds de soutien. « Je suis satisfaite de la rencontre parce qu'on a pu se parler franchement.

Nos préoccupations ont été exprimées et nous espérons qu'elles seront prises en compte pour le prochain fonds », a-t-elle confié. Pour elle, l'ABCA s'inscrit dans une dynamique de modernisation du secteur cinématographique burkinabè. Elle a estimé que les différentes initiatives engagées devraient permettre aux professionnels de mieux produire, distribuer et faire connaître leurs oeuvres. « Il ne reste plus qu'à nous mettre au travail, pour faire notre part », a-t-elle conclu.

 

Lire l'article original sur Sidwaya.

Tagged:
Copyright © 2026 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.