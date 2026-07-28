Sénégal: Hépatites - Absa Faye appelle à accélérer le dépistage et l'accès aux soins

Dakar — La Première dame, Absa Faye, a appelé mardi à une mobilisation renforcée pour accélérer la prévention, le dépistage et la prise en charge des hépatites virales dont l'éradication constitue désormais un objectif atteignable grâce aux progrès de la médecine et sur la base d'un engagement collectif.

"Les grandes avancées en matière de santé publique ne se mesurent pas seulement aux progrès de la médecine. Elles se mesurent surtout à notre capacité à faire en sorte que ces progrès bénéficient à chacun sans distinction, où qu'il vive et quelles que soient ses conditions de vie. C'est dans cet esprit qu'il est nécessaire d'avoir une mobilisation collective", a déclaré l'épouse du chef de l'Etat.

Mme Faye prenait part à la célébration de la Journée mondiale contre l'hépatite, portant sur le thème "Hépatite : faisons tomber les barrières".

Elle a fait observer que c'est dans cet esprit de mobilisation collective que s'inscrit le thème national retenu cette année au niveau national, à savoir "L'élimination pour tous, partout et maintenant !".

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La Première dame a rappelé que les hépatites B et C touchent plus de 304 millions de personnes dans le monde et provoquent près de 1,3 million de décès chaque année, alors même que ces maladies peuvent être prévenues, dépistées et, dans de nombreux cas, traitées efficacement.

Évoquant la situation nationale, elle a indiqué qu'au Sénégal, "près d'une personne sur dix est porteuse chronique du virus, souvent sans le savoir, en raison de l'évolution silencieuse de la maladie".

Le dépistage précoce constitue l'un des principaux défis de santé publique, note-t-elle à ce sujet, soulignant que "chaque mère protégée est une famille préservée", conformément à l'esprit des actions du pôle santé de la Fondation nationale Sénégal solidaire, dont elle est l'ambassadrice.

La Première dame a par ailleurs déploré la persistance de la stigmatisation dont sont victimes les personnes vivant avec une hépatite, estimant qu'elle constitue "un frein" au dépistage et à l'accès aux soins.

Elle a appelé à promouvoir l'information, la solidarité et l'accompagnement afin de combattre les préjugés.

Saluant les efforts du gouvernement, du Programme national de lutte contre les hépatites, des associations de patients et des organisations de la société civile, elle a réaffirmé l'engagement du Sénégal à atteindre l'objectif fixé par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), consistant à éliminer les hépatites virales comme menace de santé publique à l'horizon 2030.

"Chaque personne dépistée est une vie protégée. Chaque nouveau-né vacciné est une génération préservée. Et chaque personne qui accède à un traitement nous rapproche de l'élimination des hépatites", a-t-elle martelé.