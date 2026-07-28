Sénégal: Touba - Des réservoirs d'eau d'une capacité de 500 litres remis à des ménages vulnérables

Touba — L'ONG Qatar Charity a remis, mardi, à quelques jours du Grand Magal, des réservoirs d'eau d'une capacité de 500 litres à des ménages vulnérables de Touba, a constaté l'APS.

Ce geste de solidarité, selon les donateurs, est destiné à sécuriser l'approvisionnement en eau potable et à permettre aux ménages bénéficiaires de constituer des réserves d'eau durant cette période de grande affluence.

La 132éme édition du Grand Magal de Touba est prévue le dimanche 2 août 2026.

L'adjoint au sous-préfet de l'arrondissement de Ndame, Daouda Mbow, a précisé que les ménages vulnérables bénéficiaires ont été sélectionné après un travail de ciblage mené par un comité regroupant des représentants de la mairie de Touba Mosquée, de l'Action sociale, du Comité de protection et de résilience sociale (CPRS), avec l'implication des délégués de quartier et des chefs de village.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

M. Mbow a magnifié le travail accompli par le comité, tout en remerciant l'ONG Qatar Charity pour son engagement en faveur des populations.

Il s'est félicité de cette remise qui "intervient à un moment opportun, c'est-à-dire à l'approche du Grand Magal, une période durant laquelle les besoins en eau augmentent sensiblement dans plusieurs quartiers de la cité religieuse".

Daouda Mbow a rappelé que cette ONG avait distribué, avant le Ramadan, un important lot de kits alimentaires au profit des populations de Touba, affirmant que cette nouvelle action témoigne de la continuité de son appui aux communautés.

Le représentant de l'ONG Qatar Charity, Adnane Kane, a expliqué que ce don vise à accompagner les ménages vulnérables de Touba à mieux préparer le Grand Magal.

Il a indiqué que les réservoirs d'eau d'une capacité de 500 litres, sont équipés d'un flotteur et d'un système de branchement permettant de faciliter leur utilisation.