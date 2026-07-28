Maroc: Medtech T2S fait son entrée à la Bourse de Casablanca après une introduction en bourse de 120 millions de dollars

La société marocaine de technologies médicales T2S Group Holding a fait son entrée à la Bourse de Casablanca lundi, après avoir mené à bien une introduction en bourse de 1,1 milliard de dirhams (120 millions de dollars), marquant ainsi la première cotation de la Bourse en 2026 et l'une de ses plus importantes opérations de ces dernières années.

Cette introduction en bourse combinait une augmentation de capital de 350 millions de dirhams et la cession de 750 millions de dirhams d'actions existantes par Trone Investment Holdings, un véhicule d'investissement d'Helios Investment Partners. Le prix d'émission a été fixé à 223 MAD par action, ce qui valorise la société à environ 4,9 milliards de MAD après l'introduction en bourse. L'offre a attiré plus de 111 000 souscripteurs et généré une demande de 48,1 milliards de MAD, soit un taux de sursouscription de près de 44 fois. Au total, 215,8 millions d'actions ont été demandées pour seulement 4,93 millions d'actions disponibles, ce qui s'est traduit par un taux d'attribution moyen de 2,29 %.

Fondée en 1992 par Abderraouf Sordo, T2S est devenue la plus grande entreprise marocaine de technologies médicales intégrées. Elle fournit, installe et assure la maintenance d'équipements médicaux pour les hôpitaux et les prestataires de soins de santé à travers le Maroc et dans plus de 20 pays africains. La société est également active dans la production de produits radiopharmaceutiques et développe des logiciels hospitaliers, dans le cadre de partenariats avec notamment GE HealthCare, BioMérieux, Boston Scientific et Accuray. T2S a généré un chiffre d'affaires de 1,76 milliard de dirhams en 2025, les activités récurrentes représentant 46 % des ventes.

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Le produit de l'introduction en bourse financera la prochaine phase d'expansion de l'entreprise, notamment des investissements dans l'innovation, la fabrication locale, les acquisitions et la croissance en Afrique francophone. T2S vise un chiffre d'affaires de 2,14 milliards de dirhams en 2026 et entend plus que doubler son chiffre d'affaires annuel pour atteindre 4,17 milliards de dirhams d'ici 2030. Helios Investment Partners, qui a investi dans l'entreprise en 2021, reste le principal actionnaire avec une participation de 42 % après l'introduction en bourse.

Points clés à retenir

Le lancement réussi de T2S marque un regain de dynamisme sur les marchés financiers marocains et met en évidence l'intérêt croissant des investisseurs pour les entreprises des secteurs de la santé et des technologies. La forte sursouscription témoigne d'une demande soutenue tant de la part des investisseurs particuliers que des investisseurs institutionnels, malgré un contexte mondial difficile pour les introductions en bourse.

Elle renforce également la position de Casablanca comme l'un des marchés boursiers les plus actifs d'Afrique, après une série d'introductions réussies qui ont relancé l'activité des introductions en bourse. Pour T2S, l'accès aux capitaux publics apporte des ressources supplémentaires pour développer sa plateforme de santé intégrée, consolider ses sources de revenus récurrents et accélérer sa croissance régionale, à un moment où la demande en équipements médicaux et en diagnostics de pointe est en hausse dans toute l'Afrique.

Cette opération illustre également la manière dont les sociétés de capital-investissement recourent de plus en plus aux bourses africaines pour monétiser leurs investissements tout en conservant une participation significative. Si T2S mène à bien sa stratégie d'expansion, cette cotation pourrait encourager davantage d'entreprises des secteurs de la santé et des technologies à travers le continent à considérer les marchés boursiers comme une source de capitaux pour leur croissance à long terme.