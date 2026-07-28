Ile Maurice: Nouvelle structure, plus de services

Après 16 ans d'activité à Maurice dans les services d'externalisation, Grant Thornton Services Ltd, anciennement GPO Ltd et filiale à 100 % de Grant Thornton France, élargit son champ d'activité. L'entreprise, qui opère désormais sous le nom de Grant Thornton Mauritius, proposera en plus de ses services d'externalisation des prestations de conseil (Advisory) et de fiscalité (Tax), tandis que les activités d'audit seront assurées par Grant Thornton Audit (Mauritius) LLP.

Ces deux entités représenteront Grant Thornton à Maurice et resteront rattachées à Grant Thornton France, qui étend ainsi sa présence sur le marché local. Une cérémonie officielle a marqué le lancement de Grant Thornton Mauritius le 23 juillet au Labourdonnais Waterfront Hotel.

Toutefois, la direction a insisté sur le fait qu'il s'agit d'une nouvelle structure, avec une nouvelle entité juridique et une nouvelle équipe dirigeante. «Le Grant Thornton que vous connaissiez à Maurice n'existe plus», a fait comprendre Christophe Radepont, de Grant Thornton France. La nouvelle équipe a également tenu à préciser que les associations liées à l'ancienne structure opérant sous le nom de «Grant Thornton» ne sont pas liées à cette nouvelle entité. Cette clarification intervient alors que l'ancienne direction de Grant Thornton Advisory ServicesLtd (GTAS) avait été citée dans une enquête de la Financial Crimes Commission concernant Sattar Hajee Abdoula, soupçonné de blanchiment d'argent.

Au-delà de cette affaire, il est considéré que Maurice occupe une place clé dans la stratégie de développement de Grant Thornton Mauritius en raison de sa position entre l'Afrique, l'Asie, l'Europe et le Moyen-Orient, ainsi que de son secteur des services financiers internationaux. Les liens économiques de longue date entre Maurice et la France constituent également un facteur clé de cette expansion stratégique.

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Grant Thornton Mauritius poursuivra ses investissements dans le développement des compétences locales, notamment à travers des programmes de formation, de développement du leadership et des certifications professionnelles reconnues à l'international, telles que l'ACCA et l'ICAEW. Lors de la cérémonie de lancement, le managing partner de Grant Thornton Mauritius, Manon Sockalingum, a indiqué que l'entreprise poursuivait ses recrutements afin d'accompagner sa croissance, notamment dans les activités d'externalisation : «Avec ce nouveau chapitre, nous recrutons également des managers et des collaborateurs dans nos différentes lignes de services afin de répondre aux besoins du marché mauricien.» Une journée portes ouvertes est prévue le 31 juillet afin de présenter les opportunités de carrière au sein de l'entreprise.

Par ailleurs, Grant Thornton Mauritius vise à renforcer son engagement en matière de gouvernance, de conformité et de qualité des services, en poursuivant sa collaboration avec les principales instances réglementaires du secteur, dont le Mauritius Institute of Professional Accountants et le Financial Reporting Council.