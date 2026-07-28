Ile Maurice: Tentative de vol de plus de Rs 40 000 - Deux femmes arrêtées

Une tentative de vol audacieuse a été déjouée dans la soirée du lundi 27 juillet dans un supermarché situé à Vallée-des-Prêtres. Cinq personnes, dont trois femmes, parmi lesquelles une adolescente de seulement 14 ans, sont soupçonnées d'avoir tenté de quitter les lieux avec des produits alimentaires d'une valeur totale de Rs 40 139,56 sans les payer. Deux hommes impliqués dans cette affaire ont toutefois réussi à prendre la fuite avant l'arrivée de la police.

Selon les premiers éléments de l'enquête, il était environ 20 h 15 lorsque le gérant du supermarché, qui se trouvait près des caisses en compagnie d'un agent de sécurité, a remarqué un groupe composé de deux hommes et de trois femmes adoptant un comportement jugé suspect.

Les cinq individus transportaient deux paniers rouges remplis de nombreux produits alimentaires. Alors qu'ils se dirigeaient vers la sortie, le gérant et l'agent de sécurité les ont interceptés et leur ont demandé de présenter un ticket de caisse afin de prouver que les articles avaient bien été réglés.

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Incapables de produire le moindre reçu, les membres du groupe ont été confrontés par les employés du supermarché. C'est à ce moment-là que les deux hommes ont pris la fuite, abandonnant sur place les deux paniers remplis de marchandises. Les trois femmes, quant à elles, sont restées sur les lieux et ont été retenues jusqu'à l'arrivée des policiers.

L'inventaire des produits a révélé que les articles abandonnés représentaient une valeur totale de Rs 40 139,56, un préjudice qui aurait été considérable pour l'enseigne si le vol avait abouti.

L'ensemble de la scène s'est déroulé sous l'oeil des caméras de vidéosurveillance du supermarché. Les images ont été récupérées par la police et seront minutieusement analysées afin de retracer le déroulement des faits et d'identifier les deux suspects toujours en fuite. Le gérant a d'ailleurs indiqué être en mesure de les reconnaître.

Les trois femmes ont été conduites au poste de police pour les besoins de l'enquête. Parmi elles figurent une femme de 33 ans et une jeune femme de 18 ans, toutes deux domiciliées à Cité La Cure. Elles ont été arrêtées et placées en détention au centre de détention de Moka sur ordre d'un assistant surintendant de police (ASP). La troisième personne interpellée est une adolescente de 14 ans, également domiciliée à Résidence La Cure.

Compte tenu de son âge, elle a été autorisée à regagner son domicile sous la responsabilité de son grand-père. Elle devra toutefois se présenter de nouveau au poste de police de Vallée-des-Prêtres afin d'être entendue dans le cadre de l'enquête.

Les recherches se poursuivent afin de retrouver les deux hommes qui ont pris la fuite. Les images de vidéosurveillance seront exploitées par les enquêteurs pour faire avancer l'enquête.