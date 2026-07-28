Ile Maurice: Les employés réclament des réponses face aux zones d'ombre

Recrutements, difficultés financières et avenir des établissements continuent d'alimenter les interrogations de la Casino Employees Union (CEU). Alors que les casinos opérant sous l'égide de la State Investment Corporation (SIC) traversent une période financière délicate, de nombreuses interrogations continuent de planer sur leur avenir.

Au sein du personnel, l'inquiétude grandit depuis les déclarations du Premier ministre et ministre des Finances, Navin Ramgoolam, au Parlement, faisant état d'un déficit cumulé de Rs 1,9 milliard entre 2015 et 2025. Dans le même temps, le cabinet PricewaterhouseCoopers a été mandaté en qualité de Transaction Adviser dans le cadre du processus de désinvestissement engagé par l'État.

Questions sans réponse

Dans ce contexte, la CEU affirme que les salariés peinent à obtenir des explications sur les prochaines étapes de ce dossier. Le syndicat dit avoir adressé plusieurs correspondances aux responsables concernés afin d'obtenir des clarifications sur l'avenir des établissements et des employés, mais indique être toujours dans l'attente de réponses.

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Au-delà des interrogations entourant le processus de désinvestissement, c'est la gestion quotidienne qui suscite également des inquiétudes. La publication récente d'avis de recrutement internes pour plusieurs postes de responsabilité intrigue les représentants syndicaux. Selon eux, ces annonces interviennent alors que les casinos font face à d'importantes contraintes financières et que plusieurs revendications des employés sont toujours en suspens.

La CEU affirme notamment que certaines prestations prévues pour les salariés, telles que le renouvellement des uniformes, le paiement de la relativité salariale, certaines primes ainsi que d'autres avantages liés aux conditions de travail, n'ont pas encore été honorées. Le syndicat estime que cette situation nourrit un sentiment d'incompréhension parmi le personnel, qui s'interroge sur les priorités retenues dans un contexte de manque de liquidités.

Autre sujet soulevé par la CEU : l'organisation interne des établissements. Le syndicat affirme constater un manque de visibilité quant aux responsabilités administratives et hiérarchiques, estimant que cette situation compliquerait la gestion quotidienne. Il indique également avoir attiré l'attention des autorités compétentes sur certaines questions relatives aux procédures de contrôle interne, notamment concernant la gestion du «petty cash», des points qui, selon lui, mériteraient d'être examinés.

Le syndicat évoque également un différend actuellement porté devant la Commission de conciliation et de médiation (CCM) concernant l'affectation de certains employés du casino de Grand-Baie dans d'autres établissements. Selon la CEU, cette pratique soulève des interrogations au regard des dispositions prévues par la convention collective applicable aux différents casinos concernés.

Assemblée spéciale à venir

La situation du casino de Grand-Baie préoccupe également les employés. La CEU affirme que cet établissement rencontrerait des difficultés financières récurrentes. Elle soutient également que le casino du Caudan aurait dû interrompre temporairement ses opérations le 19 juillet dernier en raison d'un manque de liquidités. Ces affirmations n'ont, à ce stade, fait l'objet d'aucune communication officielle.

Pour les représentants syndicaux, ces différents éléments renforcent la nécessité d'une communication claire de la part de la SIC et des instances concernées. Ils demandent notamment que les recrutements internes annoncés soient suspendus tant que la stratégie de redressement n'aura pas été explicitée et que les engagements envers les employés n'auront pas été clarifiés.

Une assemblée spéciale de la CEU devrait être organisée dans les prochains jours afin de déterminer la suite à donner à ce dossier. En attendant, les salariés disent évoluer dans un climat d'incertitude, dans l'attente de précisions sur l'avenir des casinos, les modalités du processus de désinvestissement évoqué par les autorités et les mesures qui seront prises pour assurer la pérennité des établissements comme celle des emplois.