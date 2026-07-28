Ile Maurice: Trois blessés après une collision impliquant un van de la NCG

Un accident de la route impliquant un van de la National Coast Guard (NCG) et une voiture particulière s'est produit ce mardi 28 juillet à Vieux Grand-Port. La collision a fait trois blessés, dont deux policiers.

Selon les premières informations, l'accident est survenu vers 9 h 30. Le van de la NCG, qui transportait des policiers, est entré en collision avec une voiture particulière dans des circonstances qui restent à déterminer.

Les deux policiers ainsi que le conducteur de la voiture ont été blessés. Ils ont été pris en charge par les secours et transportés à l'hôpital pour y recevoir des soins. Leurs blessures sont toutefois considérées comme légères.

Un alcootest pratiqué sur le conducteur de la voiture s'est révélé négatif.

La police a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de cet accident. Les enquêteurs devront notamment s'appuyer sur les témoignages recueillis et les constatations effectuées sur les lieux pour établir les causes de la collision.