Ile Maurice: Trois blessés après une collision impliquant un van de la NCG

28 Juillet 2026
L'Express (Port Louis)
Par Peeyamvadah Bickharry

Un accident de la route impliquant un van de la National Coast Guard (NCG) et une voiture particulière s'est produit ce mardi 28 juillet à Vieux Grand-Port. La collision a fait trois blessés, dont deux policiers.

Selon les premières informations, l'accident est survenu vers 9 h 30. Le van de la NCG, qui transportait des policiers, est entré en collision avec une voiture particulière dans des circonstances qui restent à déterminer.

Les deux policiers ainsi que le conducteur de la voiture ont été blessés. Ils ont été pris en charge par les secours et transportés à l'hôpital pour y recevoir des soins. Leurs blessures sont toutefois considérées comme légères.

Un alcootest pratiqué sur le conducteur de la voiture s'est révélé négatif.

La police a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de cet accident. Les enquêteurs devront notamment s'appuyer sur les témoignages recueillis et les constatations effectuées sur les lieux pour établir les causes de la collision.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.