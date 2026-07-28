Sud-Soudan: Réfugié devenu star du basket, Wenyen Gabriel rejoint le HCR

Ancien réfugié sud-soudanais devenu joueur professionnel de basketball, Wenyen Gabriel a été nommé Ambassadeur de bonne volonté du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), une première pour un basketteur. Cette nomination intervient alors que la communauté internationale célèbre le 75e anniversaire de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés.

Né à Khartoum, au Soudan, de parents ayant fui la guerre civile dans le sud du pays, Wenyen Gabriel a lui-même connu l'exil dès son plus jeune âge. Après un passage en Égypte, sa famille a été réinstallée aux États-Unis alors qu'il n'avait que deux ans.

Aujourd'hui âgé de 29 ans, son parcours l'a conduit des camps de réfugiés aux parquets de la NBA (National Basketball Association), où il a notamment porté les couleurs des Los Angeles Lakers et des Portland Trail Blazers. En 2024, il a également représenté le Soudan du Sud (devenu indépendant en 2011) lors des Jeux olympiques de Paris, une première historique pour son pays.

« Personne ne choisit de devenir réfugié »

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En acceptant ses nouvelles fonctions, le sportif a rappelé combien la protection offerte à sa famille avait changé le cours de sa vie.

« Ma famille a été contrainte de fuir la guerre et les conflits. Nos vies ont changé parce que nous avons trouvé la sécurité. J'ai pu aller à l'école, faire du sport et rêver à mon avenir », a-t-il déclaré, cité dans un communiqué de presse du HCR.

« Personne ne choisit de devenir réfugié. Devenir réfugié ne devrait être qu'un chapitre de la vie, jamais la fin de votre histoire », a-t-il ajouté.

Un engagement de longue date

Wenyen Gabriel collabore avec le HCR depuis 2022. Cette année-là, il était retourné pour la première fois au Soudan du Sud afin de constater la situation humanitaire et de sensibiliser l'opinion au sort des personnes déplacées.

Depuis, il utilise sa notoriété et son expérience personnelle pour défendre les droits des réfugiés et promouvoir l'inclusion des jeunes grâce au sport.

À l'occasion de sa nomination, il s'est rendu à Maban, dans le nord-est du Soudan du Sud, où vivent plus de 220.000 réfugiés ayant fui la guerre au Soudan voisin.

Sur place, il a rencontré des familles déplacées, inauguré un terrain de basketball dans le camp de réfugiés de Doro et animé un stage sportif réunissant des jeunes réfugiés et membres de la communauté d'accueil.

Un symbole de résilience

Lors de cette visite, le joueur a recueilli les témoignages de femmes ayant fui les bombardements au Soudan.

« Une mère m'a confié que tout ce qu'elle souhaitait désormais était de pouvoir dormir en paix, sans peur et sans entendre le bruit des drones. À ses côtés, sa fille de huit ans rêvait toujours de devenir médecin », a-t-il raconté.

Pour le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Barham Salih, l'histoire de Wenyen Gabriel illustre l'importance de protéger les personnes contraintes de fuir leur foyer.

« Son parcours est un puissant rappel de ce que peuvent accomplir les réfugiés lorsqu'ils trouvent un lieu sûr et la possibilité de reconstruire leur vie », a-t-il souligné, saluant un homme qui « incarne la résilience et le potentiel » de millions de personnes déplacées à travers le monde.