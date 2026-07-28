Cameroun: L'ambassadrice de suisse et le consul du royaume du maroc à cimencam nomayos

Ces hôtes de marque ont visité lundi dernier les installations de cette unité de production de ciment. Des invités prestige au sein de l'usine de CIMENCAM à Nomayos, banlieue de la ville de Yaoundé.

Parmi ces hôtes de marque, l'ambassadrice de Suisse au Cameroun, Natalie Kohli, le consul du Royaume du Maroc à Yaoundé, Mohamed Mizri, représentant de l'ambassadeur du Royaume du Maroc auprès de la République du Cameroun. Cette délégation diplomatique était accompagnée du préfet de la Mefou-et-Akono, Adeline Claude Françoise Sop Moté, du représentant du maire de Mbankomo ainsi que des autorités traditionnelles locales.

Loin d'être une villégiature, cette visite institutionnelle marque la consolidation des relations stratégiques bétonnées entre Les Cimenteries du Cameroun (CIMENCAM) et ses partenaires internationaux : Holcim, le groupe mondial suisse de production de matériaux de construction, détenteur d'une participation majoritaire au sein du capital via LafargeHolcim Maroc Afrique, aux côtés de la Société nationale d'investissement et des employés.

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La présence de ces diplomates et autres convives était l'occasion pour le Directeur Général de CIMENCAM, Rachid Yousry, de présenter le savoir-faire technique des équipes de cette usine, qui a une capacité de production annuelle estimée à 700 000 tonnes. C'était davantage l'opportunité de mettre en lumière les actions sociales posées par CIMENCAM, dans le but de se rapprocher des populations, mais surtout de promouvoir une activité industrielle respectueuse de l'environnement. L'on a ainsi appris, à travers différentes présentations faites par les membres du Comité de Direction de l'entreprise, que CIMENCAM totalise de nombreuses écoles construites et rétrocédées à travers le pays.

La société compte aussi à son actif plus de 30 000 arbres plantés dans les régions septentrionales, du Centre, du Sud et du Littoral, entre autres. Cette action a d'ailleurs marqué l'une des séquences majeures de la visite de lundi dernier. Les hôtes, comme un seul homme, ont procédé au planting d'arbres fruitiers sur l'un des espaces verts aménagés sur ce site de l'usine de Nomayos. Une option verte saluée par S.E. Mme Natalie Kohli. « J'ai été très impressionnée de voir les efforts qui sont faits pour la qualité et l'innovation, ce sont des valeurs qui sont chères pour la Suisse. Je suis très à l'aise et je me sens à la maison. Holcim, c'est une compagnie suisse, donc CIMENCAM est pour nous un partenaire clé. C'est aussi très encourageant de voir qu'elle travaille sur de nouveaux types de ciments qui réduisent les émissions de CO₂ et qui vont produire un ciment plus écoresponsable. Ce qui me ramène au projet de construction de la nouvelle ambassade de Suisse à Yaoundé où nous utilisons des techniques écoresponsables pour bâtir une ambassade verte », a-t-elle déclaré.

Le consul du Royaume du Maroc est allé dans ce sens en exprimant son satisfecit. « Nous sommes très fiers de faire la visite de cette grande entreprise stratégique pour le Cameroun. Elle se développe au fur et à mesure suivant les normes internationales de sécurité et de l'environnement. Il y a une dimension sociale parce que les populations sont associées grâce à des projets spécifiques tels que l'éducation, la santé, et cette entreprise aide au développement de la sous-région, à savoir le Tchad et la RCA », a soutenu le représentant de l'ambassadeur du Royaume du Maroc. De quoi arracher un sourire au personnel de CIMENCAM et surtout au Directeur Général qui a remercié ses hôtes. « Je leur dis merci pour cette visite. »